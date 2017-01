Amberg/Hartenstein. Große Freude bei Josef Richthammer: Der Leiter der Jugendhilfe-Station St. Martin erhielt eine 5000-Euro-Spende für die Einrichtung, die in ihrer heilpädagogischen Tagesgruppe neun Kinder betreut, die Schwierigkeiten in der Familie, in der Schule, mit sich und Gleichaltrigen oder Erwachsenen haben. Der Gönner stammt aus Mittelfranken: Die Firma Eckart ist laut einer Pressemitteilung weltweit führender Hersteller von Effektpigmenten und beschäftigt 2000 Mitarbeiter.

Der Betrieb, der auch in Wackersdorf ansässig ist, sehe sich gegenüber Mensch und Umwelt verpflichtet, sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung, Dr. Wolfgang Schütt. Eckart unterstütze deswegen die Jugendhilfestation. Richthammer will das Geld in den ambulanten Dienst und eine Erzieherpraktikantin investieren.