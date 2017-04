Amberg/Weiden. In angemieteten Räumen in den Weidener Naabwiesen und am Hallplatz in Amberg lagen vor 23 Jahren die - sehr bescheidenen - Anfänge. Als Gründungspräsident der damaligen Fachhochschule krempelte Professor August Behr die Ärmel hoch, räumte mit Hilfe der "regionalen Allianz" in zupackender Art die Stolpersteine aus dem Weg und sorgte mit bemerkenswertem Pragmatismus für den flotten Ausbau "seiner" FH. Von 1994 bis 2003 wirkte Behr an der Spitze der späteren OTH Amberg-Weiden.

Am Freitag feiert der Naturwissenschaftler (Physiker) 80. Geburtstag. Dazu richtet die OTH in Amberg einen festlichen Empfang aus. Das Wort haben u. a. die langjährigen Wegbegleiter Alt-OB Wolfgang Dandorfer und Kultusminister a. D. Hans Zehetmair. Wie sie trägt August Behr die Würde des Ehrensenators, die höchste Auszeichnung der Hochschule. Der am Schliersee (Oberbayern) lebende Gründungspräsident, der sich von einer schweren Erkrankung erholt hat, ist auch im Ruhestand ein Freund klarer Worte. So macht er aus seiner Skepsis zum Bologna-Prozess mit Abschaffung des akademischen Titels "Diplom-Ingenieur" ebenso wenig einen Hehl wie bei seiner Kritik an Fehlentwicklungen in der Hochschul-Landschaft.Der einstige OTH-Präsident Professor Erich Bauer attestierte seinem Amtsvorgänger einmal vier Tugenden: "Moral, Handwerk, Kompetenz und Passion." Die Region hat August Behr viel zu verdanken.