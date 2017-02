Stadtwerke, Kliniken, industrielle Betriebe: Sie haben alle das gleiche Ziel, nämlich Energiekosten zu sparen. Möglich machen dies lernende Energieeffizienz-Netzwerke, kurz LEEN.

Mit Gütesiegel

Mit Siemens und Grammer

Die an den lernenden Energieeffizienz-Netzwerken beteiligten Firmen sind sehr heterogen aufgebaut. Ihr Ziel ist, Energiekosten durch die Steigerung von Energieeffizienz zu senken, heißt es in einer Pressemitteilung.Die beiden LEEN Ostbayern I und Ostbayern II, deren Netzwerkträger das Institut für Energietechnik (IfE) GmbH an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden ist, sind als eines der ersten Energieeffizienz-Netzwerke in Deutschland mit dem Gütesiegel der Arbeitsgemeinschaft Energieeffizienz-Netzwerke ausgezeichnet worden. Beim Netzwerktreffen bei den Stadtwerken wurden die Urkunden an die Mitglieder der beiden LEEN überreicht. Um das Gütesiegel zu bekommen, muss ein Netzwerk insgesamt elf Kriterien erfüllen. So muss unter anderem die Dauer eines Energieeffizient-Netzwerkes mindesten drei Jahre betragen, die Anzahl der Netzwerkteilnehmer zwischen 8 und 16 liegen.Weitere Kriterien sind die Potenzialanalyse (Audit) für jedes Netzwerkmitglied mit Maßnahmenliste und Betriebsbegehung, die individuelle Zielsetzung des Teilnehmers zur Energieeffizienzsteigerung und Vermeidung von energiebedingten CO2-Emissionen und auch das Monitoring der Einsparerfolge für jeden Teilnehmer und für das Netzwerk.In den beiden lernenden Energieeffizienz-Netzwerken Ostbayern I und Ostbayern II sind laut Pressemitteilung insgesamt 21 Unternehmen zusammengeschlossen, darunter die Grammer AG, die Stadtwerke und die Siemens AG.