Er ist 72 Jahre alt, schleppt sich mühsam am Rollator daher und verbringt sein Dasein im Gefängnis. Dort soll der Mann einen Justizbeamten mehrfach als "Nazi" und "Nazi-Überbleibsel" beleidigt haben. Nun wird der Fall vor dem Amtsgericht verhandelt.

Erst zwei Monate später

Prozess wird fortgesetzt

Muss man immer gleich Nazi sagen? Richter Ludwig Stich

Der seit 2015 in der JVA sitzende Rentner hat zumindest momentan ein Dach über dem Kopf. Denn draußen in Freiheit lebte er zuletzt auf der Straße. Als Häftling, so hörte man in einem von Amtsgerichtsdirektor Ludwig Stich geführten Prozess, soll er "uneinsichtig" sein und zu Widerspruch neigen. Doch das wollte der 72-Jährige nicht gelten lassen. Sein Argument: Man mache ihm das Dasein hinter Gefängnismauern nicht eben einfach. Ganz besonders dann, wenn es um einen bestimmten Aufsichtsbeamten gehe.Der Richter listete auf. Gegenüber dem JVA-Bediensteten sollen Beleidigungen recht massiver Art gefallen sein. "Nazi" und "Nazi-Überbleibsel", angeblich geäußert von dem Häftling in zwei Briefen an den Anstaltsleiter und dann auch in einem Disziplinargespräch, dem ein Abteilungsleiter und eine Regierungsrätin beiwohnten. Gemeint damit war offenbar der fragliche Beamte.Fielen diese Äußerungen tatsächlich? Die Briefe liegen vor, zum Inhalt des Gespräches will Richter Stich nun noch die daran teilnehmende Regierungsrätin befragen. Ihr Name fehlte bisher auf der Zeugenliste. Es verdeutlichte sich aber: Dem 72-Jährigen wurde, aus welchen Gründen auch immer, im vergangenen Jahr ein österlicher Einkauf im Gefängnisladen verweigert. Das brachte ihn zwar in Harnisch, doch erst Monate später schrieb er zweimal an den JVA-Chef und beschwerte sich.Vernommen ist zwischenzeitlich der Vollzugsbeamte, dem die zur Debatte stehenden Nazi-Vergleiche galten. Zutiefst beleidigt fühlte sich der 46-Jährige zwar nicht, er kannte auch nur den Inhalt eines der beiden Briefe an den Direktor. Gleichwohl gab es einen Strafantrag.Erörtert wurden vor dem Richter auch noch ein paar Begleitumstände. Der schon in die Jahre gekommene Häftling wurde im Verlauf seiner Amberger JVA-Zeit bisher ein halbes Dutzend Mal auf andere Stationen verlegt. Er beklagte nun, dass ihm täglich einzunehmende Medikamente verweigert wurden. Gegenargument von uniformierten Zeugen: "Er müsste sie nur abholen." Das sei so üblich, um die Einnahme konsequent überwachen zu können."Muss man immer gleich Nazi sagen?", fragte Richter Stich den Angeklagten. Obwohl das so gut wie gesichert ist, will der Vorsitzende weitere Aufklärung betreiben. In zwei Wochen wird das Verfahren fortgesetzt. Dann mit der Regierungsrätin, die mitteilen soll, ob sie in einem Disziplinargespräch mit dem Angeklagten das Wort "Nazi" zu Ohren bekam.