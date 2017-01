2017: Die Tiefgarage wird gebaut. Im ehemaligen Kaufhaus Storg erblüht der Handel. Die Innenstadt lebt auf. Die Wirtschaft boomt. Die Arbeitslosigkeit sinkt. Zukunftsmusik? Vielleicht. Sie prognostiziert es zumindest: Annatala Natalia Geiger. Die Ambergerin ist von Beruf Hellseherin.

Bewegendes Jahr

Engel fotografiert

"Habe noch viel vor"

Zitate "Ich mache den Menschen Mut. Ich baue sie auf. Ich versuche, so wenig wie möglich Negatives zu sagen."



Annatala Natalia Geiger



"Das wäre mir auch lieber gewesen. Oft sind auch meine Wunschgedanken dabei. Dass eine Frau Amerika regieren wird, wird immer noch kommen. Es wird viel geschehen. Darüber möchte ich nicht reden."



Geiger über die vor dem Jahr 2016 von ihr veröffentlichte Prognose, dass in Amerika Hillary Clinton Präsidentin wird (roa)



Prognose für 2017







Annatala Natalia Geiger schreibt:



"Meine Prognosen für 2017:



Seit Wochen sitze ich da und ich verspüre Unruhe in mir, was die Prognosen für 2017 betrifft. Trotz allen Konflikten in vielen Bereichen auf der Welt wird sich durch das Sonnenjahr vieles zum Positiven wenden. Besonders in Kriegsgebieten wie Syrien, Ägypten und Afrika werden sich die Politiker einigen und es wird Frieden entstehen.



Politik in Deutschland: Dieses Jahr war bereits mit vielen Unruhen verbunden, aber es wird nicht ruhiger. Politisch gesehen sind die Wahlen in Deutschland nicht einfach weil wir auch nicht die richtigen Leute dafür haben. Trotzdem wird Angela Merkel die größte Chance haben. Eine große politische Einheit der Partei wäre möglich. Neue Politiker werden aufgestellt und manche werden zurücktreten teilweise aus gesundheitlichen Gründen. Neue Gesetze werden beschlossen. Die Asylanten werden nicht alle hier bleiben, ein Teil geht freiwillig zurück, ein Teil wird zurückgeschickt, ein Teil kann bleiben. Die Rente wird verändert, irgendwann wird es eine Mindestrente geben und später eine Einheitsrente. Dafür muss die jetzt arbeitende Bevölkerung höhere Beiträge in die Rentenkasse einzahlen. Auch wenn die Wirtschaftslage sich verbessert, ist trotzdem die Gefahr einer schleichenden Inflation nicht ganz aufzuhalten. Aber es wird trotzdem aufwärts gehen. Der Euro ist und bleibt nicht stabil. Um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten wird mehr Personal z. B. Polizisten und Wachpersonal eingestellt und mehr Kameras installiert. Die Gefahr von Terroranschlägen in Deutschland besteht weiterhin.



Internationale Politik: In Amerika wird nicht alles so ablaufen wie geplant, dadurch könnten große Veränderungen entstehen. Es ist aber nicht sicher ob Trump schlussendlich die ganze Regierungszeit durchsteht. Es könnte so manches dazwischenkommen womit keiner rechnet. Allgemein wird sich in der Weltpolitik viel verändern. Dadurch werden die Menschen nicht zufrieden sein und große Aufstände bzw. Demonstrationen werden entstehen. Auf dem ganzen Kontinent gibt es Unruhen.



In der Sowjetunion werden auch Konflikte entstehen mit der Türkei, Ukraine und Tschetschenien. Putin wird es nicht so einfach haben. So manche Präsidenten werden teilweise abgesetzt oder gehen selber.



Mit England werden noch Gespräche geführt wegen des Brexit, aber England wird definitiv aus der EU austreten. Im Nahen Osten und Syrien werden Gespräche mit den verantwortlichen Politikern geführt um den Krieg zu beenden. Die Verhandlungen haben Erfolg durch Kompromisse, die sie schließen werden. Dadurch wird Anzahl der Flüchtlinge rückläufig sein. Mit China entstehen ebenfalls Konflikte besonders im wirtschaftlichen Bereich aber nicht mit Deutschland, hauptsächlich mit Amerika. Es wird sich dennoch die Weltlage nach einigen Monaten beruhigen.



Katastrophen: Weiterhin werden Katastrophen entstehen. Der Meeresspiegel wird durch die Erderwärmung weiterhin steigen. Die Gletscher werden schmelzen. Durch Zusammenschließungen verschiedener Organisationen z. B. Greenpeace und andere wird nach Lösungen gesucht, die langfristig neue Erfolge bringen werden. Aber so manche Länder werden dagegen sein. In Japan wird es einen großen Vulkanausbruch geben. Noch ein zweiter Vulkan, der schon lange nicht mehr aktiv war, wird ausbrechen. In Südamerika wird es einen Tsunami geben. Ferner werden verschiedene kleinere Vulkane ausbrechen. In Deutschland wird es nach Weihnachten noch schneien. Es wird ein, zwei Wochen sehr kalt und wieder milder. Es wird auch ein Schneesturm von Österreich herkommen mit Lawinengefahr. Deutschland ist von Überschwemmungen und Erdrutschen bedroht.



Weltraum: So wie letztes Jahr neue Entdeckungen gemacht wurden, wird es im kommenden Jahr noch mehr Entdeckungen geben. Diese nutzen der Medizin und auch im technischen Bereich werden sich mehrere Forscher aus der Welt zusammensetzen und daran arbeiten mit großen Erfolgen. Interessante neue Entdeckungen im Weltall betrifft die Sonne und so manche Sterne. Mitte des Jahres werden zwei Kometen gesichtet. Einer wird verschwinden, einer wird Unruhe stiften aber keine große Gefahr sein. Im Sonnensystem entstehen ebenfalls viele Veränderungen, wovon besonders Australien betroffen ist, Europa weniger.



Gesundheit: Es wurde schon teilweise viel erforscht und entwickelt und getestet aber nicht auf den Markt gebracht. Besonders für Krankheiten, die noch nicht heilbar sind, werden neue Medikamente auf den Markt kommen. Manche Krebsarten die noch nicht bekämpft werden konnten (z. B. Bauchspeicheldrüse, Darm, Leber) können durch neue Behandlungen früher erkannt und geheilt werden. Ein Virus aus Afrika wird gefährliche Krankheiten bringen. Die Ärzte werden durch neu entwickelte Impfstoffe die Krankheiten bekämpfen können.



Sport: Im sportlichen Bereich bleibt Deutschland ziemlich in Führung. Die Weltbeste A. Kerber wird an der Spitze bleiben mit viel Fleiß. In der Formel 1 wird ebenfalls ein Deutscher erfolgreich sein. FC Bayern wird wieder aufsteigen.



Königshäuser: Im Königshaus in England wird es eine Hochzeit geben und auch Nachwuchs. Todesfälle wird es in verschiedenen Königshäusern geben.



Wirtschaftslage in Amberg: Die Arbeitslosigkeit wird sinken. Die Betriebe bekommen neue Aufträge und manche werden von anderen Firmen übernommen oder an einen anderen Ort verlagert. Man wird versuchen Amberg auch populärer zu machen.

Für Oberpfalz-Medien wagte sie eine Prognose. "Trotz aller Konflikte in vielen Bereichen auf der Welt wird sich durch das Sonnenjahr vieles zum Positiven verändern", verspricht die 68-Jährige. Besonders in den Krisengebieten wie Syrien, Ägypten und Afrika prophezeite sie eine Einigung der Politiker. "Es wird Frieden entstehen."Für Amberg sagte sie ein bewegendes Jahr voraus. "Neue Aufträge werden kommen." Die Stadt werde populärer. Aber das passiere nicht von Geisterhand: Es würden noch mehr Initiativen, Projekte und Ideen kommen. "2017 ist ein Sonnenjahr. Vieles wird sich verändern. Auch zum Positiven." Aber nicht alles malt Annatala Natalia Geiger, Medium und Aurenseherin, in rosaroten Farben. "Amberg muss noch mehr gefordert werden. Das hat der alte Oberbürgermeister nicht geschafft." Der neue dagegen, so ihre Meinung, müsse öfter Ratschläge von anderen annehmen. Von ihr? "Warum nicht, ich hatte bereits sehr viele Politiker bei mir." Vertraute aus dem Dunstkreis des Alt-Bundeskanzlers Helmut Kohl wären darunter gewesen. "Frau Kohl wollte immer zu mir kommen." Bei amerikanischen Politikern seien "Berater" völlig normal. "Aber sie hängen das nicht an die große Glocke."Die 68-Jährige gebürtige Mainzerin verspürte das Gen zur Hellseherei das erste Mal im Alter von fünf Jahren in sich. "Ich habe es von meiner Mutter geerbt." Sie wiederum von ihrer Mutter. Annatala selbst hat zwei Söhne, doch nur ihre Enkelin trage die Gabe in sich, meinte die Frau. Ihren Arbeitstisch hat sie in ihrer Küche aufgestellt. Dort empfängt sie auch zwischen frischen Blumen und alten Erinnerungsfotos ihre Kunden. Eine Glaskugel sucht man vergebens. Das Medium lacht und nimmt völlig vergilbte Karten in die Hand. "Sie sind das einzige Erbstück meiner Mutter.""Schauen Sie, hier habe ich einen Engel fotografiert." Sie zeigt auf ein Bild, das aus einem Flugzeug geschossen wurde. Prominente sind auf den Fotos abgebildet, an der Wand hängen Dankes- und Glückwunschkarten sowie Annatala Geiger in jungen Jahren. Eine hübsche, blonde Frau mit selbstbewusstem Blick und kunstvoll gesteckter Frisur. Obwohl sie bereits als Kind "Visionen" hatte, nahm sie erst die Nahtod-Erfahrung bei der Geburt ihres zweiten Sohnes zum Anlass, ihre Hellsichtigkeit anderen weiterzugeben.Ihr Herz habe aufgehört zu schlagen, sie hatte plötzlich keine Schmerzen mehr und habe sich unendlich leicht gefühlt. "Du hast deine Aufgabe noch nicht erfüllt", lautete eine Stimme. Tief, männlich. "Da wusste ich, ich habe noch viel vor." Über die noch drohenden Anschläge 2017 gibt sie allerdings keine Auskunft. "Über den Tod spreche ich nicht."