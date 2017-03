Am Freitagnachmittag gegen 16.20 Uhr ereignete sich in Amberg in der Hollerstrasse ein Unfall mit zwei Fahrzeugen.

Der Fahrer eines BMW aus Amberg war in der Ludwigstrasse Richtung Hollergasse unterwegs. Die Fahrerin eines Opel Corsa aus dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab übersah an der Kreuzung die Vorfahrt des von rechts kommenden BMW. Dieser konnte auch nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Beim Zusammenstoß wurde der Corsa noch ungefähr 25 Meter weiter geschleudert und erst durch eine Straßenlaterne abgebremst. Rettungskräfte brachten die verletzte Opel-Fahrerin ins Klinikum Amberg. Nach Polizeiangaben entstand ein Sachschaden von ungefähr 15.000 Euro. Zur Absicherung und Reinigung der Unfallstelle war die Feuerwehr Amberg an der Unfallstelle.