Über die Frage seiner Unterkunft wird sich ein 36-jähriger Mann aus dem thüringischen Saalfeld in nächster Zeit keine Gedanken mehr machen müssen. Nachdem er am 31. August in einem Hotel in der Sulzbach-Rosenberger Altstadt ein Seniorenpaar aus Niedersachsen um Geld und EC-Karte gebracht hatte, sitzt er nun seit Mittwochnachmittag, 7. September, in Untersuchungshaft.

Geld und Bankkarte gestohlen

In Amberger Hotel wiedererkannt

Wie die polizeilichen Ermittlungen jetzt ergeben haben, war der Thüringer bereits in der Woche vor dieser ersten Tat in Sulzbach-Rosenberg selbst Gast in dem besagten Hotel gewesen. Damals war er unter dubiosen Umständen abgereist. Nämlich unangekündigt und ohne die Hotelrechnung zu begleichen. Am 31. August kehrte er nochmals dorthin zurück, um sein zurückgelassenes Gepäck abzuholen und die „Hotelrechnung zu begleichen“.Diese Anwesenheit nutzte der Mann aus, um aus dem Zimmer des niedersächsischen Ehepaares 900 Euro Bargeld und die EC-Karte zu entwenden. Mit der Bankkarte hob er kurze Zeit später bei Kreditinstituten in Sulzbach-Rosenberg und Helmbrechts (Oberfranken) je 500 Euro ab. Die Hotelrechnung in Sulzbach-Rosenberg beglich der Mann ebenfalls mit einer gestohlenen EC-Karte aus dem Raum Bayreuth.Weil aber dem Hotelier das Gebaren des Mannes insgesamt merkwürdig vorkam, notierte er sich Fahrzeugtyp und amtliches Kennzeichen des von ihm benutzten Fahrzeugs. Dadurch konnte die örtliche Polizei schnell die Identität des 36-Jährigen ermitteln. Außerdem veranlasste der Hotelier umgehend über den Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband eine Warnmeldung an andere Beherbergungsbetriebe."An Dreistigkeit nicht zu überbieten war dann die Tatsache, dass sich der Thüringer Anfang dieser Woche in ein Hotel im Amberger Stadtsüden einmietete", schildert Polizeisprecher Michael Kernebeck. Das aufmerksame Personal erkannte den Mann jedoch und verständigte am Dienstagmorgen, 6. September, die Polizei in Amberg. In Kooperation der beiden Polizeidienststellen Amberg und Sulzbach-Rosenberg wurde der Hoteldieb schon kurze Zeit später festgenommen.Die Staatsanwaltschaft Amberg hat am Mittwochvormittag Haftantrag gestellt. Da dem Mann mittlerweile eine ganze Reihe von Straftaten nachgewiesen werden konnte. Unter anderem hat er im nordbayerischen Raum durch Betrug einen Vermögensschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro verursacht. Die zuständige Ermittlungsrichterin gab dem Antrag am Mittwochnachmittag statt und schickte den 36-Jährigen bis auf weiteres in Untersuchungshaft. Die nächste Zeit verbringt er nun in einer bayerischen Justizvollzugsanstalt.