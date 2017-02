Um die vorausgefüllte Steuererklärung für Arbeitnehmer geht es bei einer Informationsveranstaltung des Finanzamts am Donnerstag, 16. Februar, um 15 Uhr im großen Sitzungssaal (1. Stock, Zimmer 113).

Die Finanzämter bieten seit einigen Jahren die elektronische Abgabe der Steuererklärung via Internet an. Vor allem für Arbeitnehmer ist dies attraktiv und zeitsparend. Denn neben den persönlichen Angaben können auch viele Besteuerungs-Grundlagen, zum Beispiel die Lohndaten des Arbeitgebers, Rente, Krankenversicherung und Lohnersatzleistungen, aus dem Datenbestand des Finanzamtes durch den Arbeitnehmer abgerufen und übernommen werden.Diese vorausgefüllte Steuererklärung versendet der Arbeitnehmer dann verschlüsselt über das Internet an sein Finanzamt. Eine elektronische Signatur - das sogenannte Zertifikat, das die persönliche Unterschrift ersetzt - ist hierfür technische Voraussetzung.Wie dieses Zertifikat elektronisch erworben werden kann und welche Möglichkeiten und Vorteile es eröffnet, erläutert das Finanzamt am Donnerstag. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.