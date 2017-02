In den nächsten Wochen können sich Eltern und Schüler über die vier Amberger Gymnasien und die Möglichkeiten des Übertritts informieren. Das Dr.-Johanna-Decker-Gymnasium (DJDG), das Erasmus-Gymnasium (EG), das Gregor-Mendel-Gymnasium (GMG) und das Max-Reger-Gymnasium (MRG) führen mit all ihren Zweigen zur allgemeinen Hochschulreife (Abitur), die eine Zugangsvoraussetzung für das Studium an einer Universität ist. Außerdem berechtigt das an einem Gymnasium erworbene Abitur zum Studium an einer Fachhochschule. Das Abitur ist aber auch Voraussetzung für eine Vielzahl beruflicher Ausbildungen ohne Studium.

Eigenes Profil

Probeunterricht im Mai

Die Termine Die Anmeldung in den Gymnasien erfolgt von Montag bis Freitag, 8. bis 12. Mai. Mitzubringen sind das Übertrittszeugnis oder das Zwischenzeugnis jeweils im Original und die Geburtsurkunde, beim GMG außerdem ein Lichtbild. Vor diesem Termin gibt es an jedem Amberger Gymnasium eine eigene Informationsveranstaltung:



DJDG: Freitag, 17. März, 15 Uhr



GMG: Donnerstag, 23. März, 17 Uhr



MRG: Samstag, 25. März, 9.30 Uhr



EG: Samstag, 1. April, 9.15 Uhr

Jedes Amberger Gymnasium hat ein eigenes Profil, welches von seinen Ausbildungsrichtungen bestimmt wird. Bei den drei staatlichen Gymnasien bietet das Erasmus-Gymnasium wahlweise einen neusprachlichen und einen humanistischen Zweig. Das Gregor-Mendel-Gymnasium hat eine naturwissenschaftlich-technologische, eine sprachliche sowie eine wirtschafts-und sozialwissenschaftliche Ausbildungsrichtung mit wirtschaftswissenschaftlichem Profil. Das Max-Reger-Gymnasium ist ein musisches Gymnasium und bietet darüber hinaus ein staatliches Internat mit einem Tagesheim an. Das Dr.-Johanna-Decker-Gymnasium in der Trägerschaft der Schulstiftung der Diözese Regensburg verfügt über drei Ausbildungsrichtungen: die sprachliche, die naturwissenschaftlich-technologische sowie die wirtschafts- und sozialwissenschaftliche mit sozialwissenschaftlichem Profil. Bei allen Gymnasien ist die Stundentafel in den ersten drei Jahren recht ähnlich, die unterschiedliche Ausprägung der Zweige entfaltet sich erst ab der 8. Klasse. Für alle Ausbildungsrichtungen sind - außer dem erfolgreichen Grundschulbesuch - keinerlei spezielle weitere Vorkenntnisse, etwa das Beherrschen eines Instrumentes, nötig.Wer an das Gymnasiums übertreten will, kann dies nach der vierten Jahrgangsstufe der Grundschule oder nach der fünften Jahrgangsstufe der Mittelschule oder der 5. Jahrgangsstufe der Realschule tun und darf am 30. Juni das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Über Ausnahmen in besonderen Fällen entscheidet der jeweilige Schulleiter. Die Übertrittsbestimmungen sehen folgendes Verfahren vor: Alle Schüler der 4. Klasse der Grundschule erhalten Anfang Mai ein Übertrittszeugnis mit Schullaufbahnempfehlung, in dem die Eignung für den weiteren Bildungsweg festgestellt wird. Diese Schullaufbahnempfehlung stützt sich auf den Gesamtnotendurchschnitt der Fächer Deutsch, Mathematik sowie Heimat- und Sachunterricht. Bei einem Gesamtnotendurchschnitt von 2,33 oder besser kann ein Kind aus der Jahrgangsstufe 4 der Grundschule das Gymnasium ohne Probeunterricht besuchen. Bei einem Notendurchschnitt von 2,66 oder schlechter ist er erforderlich. Neben den landesweit zentral gestellten schriftlichen Aufgaben in den Fächern Deutsch und Mathematik werden auch mündliche Leistungen bewertet, um festzustellen, ob das Kind den Anforderungen gewachsen ist. Auch aus der 5. Jahrgangsstufe der Haupt-/Mittelschule ist der Übertritt mit einem Notendurchschnitt von 2,00 in Deutsch und Mathematik im Jahreszeugnis in die 5. Jahrgangsstufe des Gymnasiums möglich. Schüler, die diesen Notendurchschnitt bereits zum Halbjahreszeugnis erzielt haben und einen Übertritt ins Gymnasium beabsichtigen, geben im Zeitraum vom 8. bis 12. Mai eine Voranmeldung im Sekretariat des aufnehmenden Gymnasiums ab. Die endgültige Anmeldung erfolgt mit dem Jahreszeugnis vom 31. Juli bis 2. August.Für den Übertritt nach der 5. Klasse der Realschule in die 5. Jahrgangsstufe des Gymnasiums ist ein Gesamtnotendurchschnitt von mindestens 2,50 aus den Noten der Fächer Deutsch und Mathematik im Jahreszeugnis erforderlich. Der Probeunterricht mit bayernweit einheitlichen Aufgaben findet heuer vom 16. bis 18. Mai statt und zwar für das Dr.-Johanna-Decker-Gymnasium an der dortigen Schule, für die an einem staatlichen Gymnasium angemeldeten Kinder am Max-Reger-Gymnasium. Einzelheiten zum Prüfungsablauf werden bei der Anmeldung mitgeteilt.