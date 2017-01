Der Solarenergie-Förderverein hat sein Veranstaltungsprogramm für das erste Halbjahr vorgestellt.

Für alle, die umweltfreundlichen Strom auf ihrem Hausdach selbst erzeugen und nutzen möchten. Referent ist Lorenz Hirsch vom Solarenergie-Förderverein. Beginn ist am Montag, 6. Februar, um 19 Uhr im Gasthof Zur blauen Traube am Kirchensteig 2 in Kümmersbruck. Eintritt: freiwillige Spende. Anmeldung: info@solarverein-amberg.de oder 09621/32 00 57 ABImmer mehr Menschen planen die Installation einer Solaranlage auf dem Hausdach. Sind Photovoltaik und Eigennutzung von Solarstrom zu empfehlen? Lohnen sich Sonnenkollektoren für heißes Wasser und die Heizung? Fragen beantwortet Jürgen Stauber am Donnerstag, 2. März, ab 19 Uhr im Sulzbach-Rosenberger Gasthaus Bayerischer Hof am Luitpoldplatz.Dieser Infoabend richtet sich ausschließlich an Privatpersonen, die bisher nicht unternehmerisch tätig waren - mit neuen oder geplanten PV-Anlagen unter 10 kWp auf dem eigenen Dach. Es referiert Hans-Jürgen Frey. Beginn ist am Mittwoch, 5. April, um 19 Uhr in der Alten Kaserne an der Dekan-Hirtreiter-Straße 5 in Amberg. Eintritt: freiwillige Spende. Begrenzte Teilnehmerzahl: Anmeldungen sind deswegen unter 09621/32 00 57 oder info@solarverein-amberg.de unbedingt erforderlich.Mit Franz Bleicher. Montag, 8. Mai, 19 Uhr, Kümmersbruck, Gasthof Zur blauen Traube, Kirchensteig 2.Mit Jürgen Stauber. Donnerstag, 8. Juni, 19 Uhr, Sulzbach-Rosenberg, Gasthaus Bayerischer Hof am Luitpoldplatz 15-17.Mittwoch, 31.. Mai, Tagesfahrt zur weltweit größten Fachmesse für Photovoltaik und Solarthermie in München. Infos unter www.intersolar.de. Die Leitung hat Hans-Jürgen Frey. Fahrgemeinschaft-Anmeldung bis Samstag, 10. Juni, per E-Mail an die Adresse info@hansjuergenfrey.de oder unter 09621/32 00 57.Mit Lorenz Hirsch. Mittwoch, 12. Juni, 19 Uhr, Amberg, Alte Kaserne an der Dekan-Hirtreiter-Straße 5.