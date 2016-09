Als Chef des Deutschen Jugendfeuerwehr vertritt Heinrich Scharf aus Amberg 250 000 Jugendliche zwischen Flensburg und Berchtesgaden. Wie geht das, für eine Viertelmillion junge Ehrenamtliche zu sprechen?

Scheinbar ganz einfach: Der städtische Sachbearbeiter für das Feuerwehrwesen sitzt in der Teeküche der Feuerwache am Schießstätteweg, hat die Hände zusammengefaltet und sagt mit ruhiger Stimme: "Wir müssen schauen, dass wir auch in Zukunft noch Nachwuchs finden." Im Interview hat der 52-Jährige erklärt, was er tut, um 18 000 Jugendgruppen zwischen Flensburg und Berchtesgaden auf Kurs zu halten.Heinrich Scharf: Das Bundesjugendbüro ist in die Geschäftsstelle des Deutschen Feuerwehrverbandes in Berlin integriert. Bei uns sind fünf Mitarbeiter beschäftigt. Die kümmern sich hauptamtlich darum, dass der Laden läuft. Ich arbeite dagegen ehrenamtlich.Nein, ich bleibe natürlich in Amberg. Aber ich muss regelmäßig nach Berlin fahren oder an Tagungen irgendwo anders in Deutschland teilnehmen.Wir sind sehr aktiv im Bereich Inklusion. Dabei geht es nicht nur um Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen, sondern um Randgruppen aus der Sicht des traditionellen Feuerwehrdienstes, also auch um Frauen und Kinder. Auch Integration ist ein großes Thema und die Förderung der Demokratie. Dafür wurde die Jugendfeuerwehr 2013 mit dem Deutschen Nationalpreis ausgezeichnet.Eine große. In Bayern und vor allem in der Oberpfalz verzeichnen wir immer noch anhaltenden Zulauf. Aber auch wir werden den demografischen Wandel in ein paar Jahren verstärkt zu spüren bekommen. Deshalb ist zum Beispiel gerade die Kampagne für die Kinderfeuerwehr angelaufen. Wir fangen nun flächendeckend früher an, für den Feuerwehrdienst zu werben.Unsere Jugend ist stark. Da sind wir sehr zufrieden. Bei der Jugendarbeit kam uns natürlich zugute, dass so renommierte Veranstaltungen wie der Deutsche Jugendfeuerwehrtag oder das Jugendleitersymposium des Weltfeuerwehrverbandes in Amberg stattgefunden haben.Ich sehe das nicht als Belastung. Zum einen ist es mir sehr wichtig, in diesem Gremium die Belange des Nachwuchses zu vertreten. Zum anderen habe ich ja auch persönlich etwas von dem Engagement. Ich erweitere meinen Horizont, lerne interessante Menschen und nebenbei viele Ecken Deutschlands kennen.Ich mache diese Arbeit ja schon eine ganze Weile. 2009 wurde ich zum stellvertretenden Bundesjugendleiter gewählt. 2014 habe ich die Leitung kommissarisch übernommen. Insgesamt bin ich schon fast 20 Jahre in der überregionalen Jugendarbeit aktiv. Ich möchte mich nach dieser Amtszeit wieder mehr meiner Familie widmen. Meine Kollegen im Verband wissen und akzeptieren das.