Die PWG setzt am Mega-Sonntag, 23. April, noch eins drauf: einen Markt mit italienischen Spezialitäten. Und zwar nicht irgendwo, sondern in der Schiffgasse. Für diese Premiere kommt es den Organisatoren ganz gelegen, dass mit Bierfest, verkaufsoffenem Sonntag, Entenrennen und Krüglmarkt eh schon mega-viel los ist.

Flair wie in Italien

Auch vor dem Zeughaus

Für uns ist es eine Premiere, die langdiskutierte Belebung der Schiffgasse mal auszuprobieren - natürlich ist es auch ein großes Risiko. Andreas Raab über den italienischen Markt

Im Januar hat eine Dame aus Florenz die Park- und Werbegemeinschaft kontaktiert und Emilie Leithäuser angeboten, mit Fieranten aus Italien zu einem Spezialitätenmarkt nach Amberg zu kommen. Einzige Bedingung war: der Markt sollte zum verkaufsoffenen Sonntag sein. Und da hatte Leithäuser erst einmal ein Problem: Der Marktplatz ist an dem Tag schon besetzt.Und so suchte sie nach einer passenden Location für die Marktstände - und wurde dort fündig, wo ihrer Meinung nach italienisches Flair herrscht: in der Schiffgasse an der Vils. "Da ist Wasser, da ist helles Grün - fast wie in Italien", sagte sie, als sie am Mittwoch mit PWG-Vorsitzenden Andreas Raab und Peter Harrant die Premiere vorstellte. Auch Raab lobte das "tolle Ambiente an der Vils". Die Fieranten waren schön öfter in Deutschland unterwegs, um italienische Waren anzubieten, bereits drei Mal in Aalen, heuer zum vierten Mal in Chemnitz."Das ist etwas Neues für Amberg", erklärte Leithäuser. In die Stadt kommen Firanten aus ganz Italien (von Sizilien über Sardinien, Emilia Romagna und Toskana bis Südtirol), um ihre Waren an zwölf Ständen feilzubieten: Gebäck, Käse, Wein, Salami, Speck und Wurst, Kunsthandwerk, aber auch modische Accessoires wie Hüte, Taschen und Schals passend zur Jahreszeit. Am Donnerstag, 20. April, beginnen die Italiener um 7 Uhr mit dem Aufbau, drei Stunden später startet der Verkauf. Geöffnet ist der Markt von Donnerstag, 20. April, bis Samstag, 22. April, jeweils von 10 bis 22 Uhr und am Sonntag, 23. April, von 10 bis 20 Uhr. Eine örtliche Pizzeria wird noch mit einem Pizzastand vertreten sein. Emilie Leithäuser ist auch noch auf der Suche nach einem Eisstand und im Gespräch mit einem Fischhändler, der Calamares anbieten könnte. "Das ist aber noch nicht spruchreif."Immer wieder sei über eine Belebung der Schiffgasse diskutiert worden, jetzt werde es angepackt, unterstrich Raab. Allerdings müsse das Angebot auch angenommen werden, merkte er an. "Die kommen ja nicht aus reiner Gaudi aus Italien." Bei der Infrastruktur bekommt die PWG Unterstützung vom Marienheim in Form von Kraftstrom und Wasser. Zudem dürfen die Fieranten die Toiletten benutzen. Die Pfarrei St. Martin hilft mit Strom im vorderen Bereich. Die Fieranten sind in der Schiffgasse hinter der Martinskirche und auf dem Platz vor dem Zeughaus. "Für uns ist das eine Premiere, die langdiskutierte Belebung der Schiffgasse auszuprobieren - es ist natürlich auch ein großes Risiko", so Raab. Leithäuser fand, dass dieser Bereich gut für den italienischen Markt passe: "Da war in den 1950/60er Jahren der Obst- und Gemüsemarkt." (Glosse)