Das hat er jetzt davon. Weil er nach Ansicht seiner Freunde "Grenzen überschritt", darf ein 23-Jähriger nie mehr an gemeinsamen Treffen teilnehmen. Der Mann war im Dreifaltigkeitsviertel mit durchdrehenden Reifen auf zwei seiner Kumpels zugefahren, die ihm wegen Trunkenheit die Schlüssel hatten abnehmen wollen.

Sie kamen aus mehreren Teilen Deutschlands, auch von Österreich reiste einer an. Kultivierte junge Männer, die sich immer mal wieder treffen, um ihre Freundschaft zu pflegen. Ja, es gab Alkohol", sagte jetzt einer vor ihnen vor dem Schöffengericht. "Aber sehr maßvoll." Die Stimmung sei ausgezeichnet gewesen, bis ein 23-Jähriger aus Oberfranken weit nach Mitternacht zu stänkern begann und den Gastgeber übel beleidigte. Trotzdem bot man ihm einen Platz zum Übernachten an und verlangte ("Er hatte getrunken") aus Vernunftsgründen die Autoschlüssel.Er gab sie heraus, zickte weiter und wollte die Schlüssel plötzlich zurück haben, um noch etwas für sein Nachtlager aus dem Auto zu holen. Seine Freunde gaben sie ihm. Als der 23-Jährige aber nicht zurückkam, vermuteten sie: "Der will heimfahren!" Also begaben sich zwei aus dem Freundeskreis hinaus auf die Straße, sahen den Pkw in einer Parkbucht und baten ihren Kumpel: "Steig aus. Fahren kannst du nicht." Was dann geschah, beschäftigte jetzt die Richter. Der junge Mann startete den Motor, gab Gas und fuhr auf seine beiden Freunde zu. Einer war von der Attacke nicht tangiert. Der andere, 27 Jahre alt, wurde frontal erfasst, fiel auf die Motorhaube und flog kopfüber auf den Asphalt. Die Staatsanwaltschaft sah darin später einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Der 23-Jährige brauste davon. Zwei Stunden später stellten ihn Polizeibeamte an der Autobahnabfahrt bei Selb.Wie musste das Schöffengericht dieses jähe Ende des Freundschaftstreffens werten? Der Angeklagte sagte: "Ich bin nicht auf den losgefahren. Der hat sich sofort auf die Motorhaube gelegt." Das aber bestätigte sich nicht. Zum Schluss stand fest: Der junge Oberfranke hatte das Risiko schwerer Verletzungen bei seinem zum Tatzeitpunkt vor dem Wagen stehenden Freund in Kauf genommen. Dabei hatte der ihn eigentlich nur vor strafbaren Folgen bewahren wollen.Die Staatsanwältin beantragte 16 Monate Haft zur Bewährung. Der Verteidiger hielt eine Geldstrafe von 150 Tagessätzen für ausreichend. Das Schöffengericht verhängte eine achtmonatige Bewährungsstrafe und sah dabei den Tatbestand des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr erfüllt. Noch wesentlich härter dürfte den 23-Jährigen allerdings der Ausschluss von seinem Freundeskreis treffen. "Er hat Grenzen überschritten", sagte einer seiner Kumpels. Das sei nicht reparabel.