Marianne Kies-Baldasty freute sich über die große Teilnahme der Mitglieder zur Jahreshauptversammlung des Ortsverbands Süd-Ost. Sie ging laut Pressemitteilung auf das 70-jährige Bestehen des VdK ein.

"Als die Kriegsgeschädigten 1945 nach Hause kamen, standen sie vor dem Nichts. Es gab keine Versorgung. Sie mussten ihre Familien über Wasser halten. Klaglos mussten sie mit ihren körperlichen und seelischen Problemen fertig werden", resümierte die Vorsitzende. Die Kriegerwitwen hätten ihre Kinder großgezogen. "Niemand war da, der helfen konnte oder wollte. Sie mussten selbst dafür sorgen, wie sie zurecht kamen. So entstand der VdK." Gleichzeitig seien alle Bürger dazu aufgerufen gewesen, sich am Wiederaufbau zu beteiligen. Das spätere Wirtschaftswunder sei nicht von selbst entstanden. Es habe harter Arbeit bedurft. Sie erinnerte an die in diesem Jahr stattfindenden Bundestagwahlen am 24. September: Es kann doch nicht sein, das es auf der einen Seite Exportüberschusss, Rerkordgewinne, Steuerflucht, Hochkonjunktur und auf der anderen Seite Armut, Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Langzeitarbeitslose und Leiharbeit gibt."Zu diesem Thema gibt es am Samstag, 15. Juli, einen Aktionstag in Weiden. Kies-Baldasty freute sie sich ganz besonders über das Referat von Peter Hofmann (DGB Weiden) zur "Absicherung im Alter". Er ging auf die Entwicklung der Altersarmut, Rentenangleichung Ost-West, Entwicklung Drei-Säulen-Modell - gesetzliche Rentenversicherung-betriebliche Altersversorgung -private Altersversorgung. Anschließend gab sie noch bekannt, dass wieder 2017 schöne Fahrten geplant sind.Kies-Baldasty gratulierte außerdem den Jubilaren und freute sich über die anwachsende Mitgliederzahl in ihrem Kreisverband, der nun fast 10 000 Mitglieder zählt.