Am Donnerstagnachmittag gegen 14.30 Uhr kam es wegen in der Fuggerstraße in Amberg zu einem spektakulären Unfall. Eine Landkreisbewohnerin wollte mit ihrem Renault Scenic von der Dr.-Aigner-Straße kommend in die Fuggerstraße einbiegen. Dabei übersah sie einen von links kommenden Suzuki Jimny.

Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeugen. Der Suzuki wurde gegen einen Baum geschleudert und stellte sich halb seitlich auf, da die Fahrzeuge ineinander verkeilt waren. Nach ersten Polizeiangaben gab es keine Verletzten. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei leitete den Verkehr halbseitig an der Unfallstelle vorbei.