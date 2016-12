Nach der Schulzeit erlernte sie den Beruf der Friseurin, wurde aber bereits im Alter von 18 Jahren zum Arbeitsdienst verpflichtet. Eingesetzt war sie in München als Straßenbahnschaffnerin. Nach Kriegsende kehrte Johanna Weinzierl nach Amberg zurück und führte den Friseursalon Danninger in der Weinstraße, war aber gut acht Jahre auch damit betraut, während der Theatersaison im Stadttheater die Schauspieler zu schminken und zu frisieren.1947 lernte sie den Abiturienten Alfons Weinzierl kennen, der ursprünglich Theologie studieren wollte, dann aber den Beruf eines Einzelhandelskaufmanns erlernte. Geheiratet wurde 1952, in den nächsten Jahren kamen zwei Töchter zur Welt, in den weiteren Jahrzehnten noch zwei Enkel und drei Urenkel. 1957 machten sich Johanna und Alfons Weinzierl selbstständig und eröffneten anfangs in der Herrnstraße ein Geschäft für Strickwaren, Stoffe und Kurzwaren. Später zog das Paar mit dem Laden in die Lederergasse um, der bis Anfang der 1990er Jahre eine der ersten Adressen für Knöpfe, Reißverschlüsse, Stoffe und sonstiges Zubehör war. Beim Bürgerverein waren Johanna und Alfons Weinzierl engagiert, der Ehemann auch beim TV 1861, außerdem saß Alfons Weinzierl, der 2009 verstarb, über mehrere Wahlperioden für die CSU im Amberger Stadtrat.Johanna Weinzierl wohnt eigenständig in ihrem Haus im Sebastianviertel, wird soweit erforderlich von der Tochter unterstützt, lässt sich aber die tägliche Fahrt mit dem City-Bus nach Amberg nicht nehmen, um notwendige Einkäufe zu erledigen und, was für sie weitaus wichtiger ist, sich mit Bekannten und Freundinnen zum Kaffee-Tratsch zu treffen.Bürgermeister Martin Preuß, der im Hause Weinzierl kein Unbekannter ist, gratulierte für die Stadt und überreichte ein Maniküre-Set.