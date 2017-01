Während sich ein Großteil der Schüler des Erasmus-Gymnasiums beim Winterwandertag vergnügen durfte, mussten andere erst einmal intensive 24 Minuten lang zum Sporteln antreten. Zumindest thematisch. Denn die Streitfrage beim zugleich stattfindenden Schulentscheid des Wettbewerbs Jugend debattiert lautete in der Sekundarstufe I (9. Klassen): "Soll jeder Schultag mit einer Stunde Fitness beginnen?"

Mit vollem Elan kämpften sich die acht Teilnehmer laut einer Mitteilung des Gymnasiums durch die Vorrunden: Eröffnungsrede (zwei Minuten), zwölf Minuten Aussprache und ein je einminütiges Schlussplädoyer für je zweimal Pro und Kontra. Über diese Hürden schafften es Louisa Brandt (9a), Manuel Pfitzner (9a), Andreas Erven (9b) und Benedikt Lueger (9b) weiter bis ins Finale. Ebenfalls acht Schüler lieferten sich in Sekundarstufe II (10. und 11. Jahrgangsstufen) in Debatten zur Einführung einer Klarnamen-Pflicht für soziale Medien ein Ping-Pong-Spiel über das Für und Wider einer solchen Maßnahme. Auf den vordersten Plätzen und damit im Finale landeten Paul Parussel, Maresa Platzer, Lennart Pyrkocz sowie Natalie Reindl (alle Q11). In den Endrunden befassten sich die Finalisten mit den Themen "Sollen an unserer Schule Schultiere gehalten werden?" (Sekundarstufe I) beziehungsweise "Soll an allgemeinbildenden Schulen die handwerkliche Ausbildung gestärkt werden?"Trotz zweier Vorrunden, die jeder bereits hinter sich hatte, zeigten die Teilnehmer laut der Presse-Info Ausdauer - obwohl einige von ihnen sogar in der Zwischenzeit noch eine Erdkunde-Klausur geschrieben hatten. Die Goldmedaille in der Sekundarstufe I holte sich Benedikt Lueger (9b), Silber ging an Andreas Erven (9b). In der Sekundarstufe II errang Paul Parussel den obersten Platz auf dem Siegertreppchen, dicht gefolgt von Natalie Reindl. Die vier Schüler vertreten das Erasmus-Gymnasium im Februar beim Regionalentscheid Oberpfalz-Nord/Mittelfranken-Ost am Herzog-Christian-August-Gymnasium in Sulzbach-Rosenberg.