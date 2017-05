In diesem Jahr nahmen 180 Schüler des Max-Reger-Gymnasiums am Känguru-Wettbewerb teil. Es handelt sich um einen Mathematikwettbewerb, an dem sich nicht nur Schüler aus ganz Deutschland, sondern Kinder und Jugendliche aus mehr als 50 Ländern beteiligen.

Amberg. Die Lösung der Multiple-Choice-Aufgaben erfordert von den Schülern neben mathematischen Kenntnissen auch logisches Denken. Löst man eine Aufgabe richtig, so wird dies als Känguru-Sprung gewertet. Am Max-Reger-Gymnasium konnten sich 14 Schüler über einen ersten, zweiten oder dritten Preis freuen. Sie erhielten neben einer Urkunde Bücher oder Spiele, die logisches Denken fördern. Oberstudiendirektor Wolfgang Wolters gratulierte den Preisträgern zu diesem überaus erfreulichen Ergebnis und würdigte deren Leistung. Es zeige, dass die Mathematik auch am musischen Gymnasium ihren Stellenwert habe und die Schüler eine umfassende Bildung erhalten.Einen überzeugenden ersten Preis erzielten Lukas Schöpf (9 c) und Michael Matz (9 c). Einen zweiten Preis errangen jeweils Zara Butscher (5 b), von Philipp Ciriacy-Wantrup (9 c), Erik Hartmann (9 c), Leonhard Hüttner (9 c) und Fabian Rock (9 c). Die Schüler Paulina Erras (5 b), Nico Siegert (7 b), Caroline Wellnhofer (7 b), Elena Eikam (7 b), Maxine Brockus (9 c), Dominik Schwagerl (9 c) und Fabian Wagner (Q 11) erzielten jeweils einen dritten Preis.Die Schülerin Zara Butscher (5 b) erhielt in ihrer Jahrgangsstufe zudem einen Sonderpreis, ein T-Shirt, für die meisten richtig gelösten Aufgaben in Folge.