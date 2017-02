Raigering. Seit Mittwochmorgen sind in Raigering die Kampfmittelbeseitiger im Einsatz. Mitarbeiter der Firma Geomer aus Augsburg suchen das Areal, auf dem heuer noch ein Supermarkt errichtet werden soll, nach verdächtigen Eisenteilen im Boden ab. "Das ist ein Routinevorgang", erklärte Rolf Kunert, der mit einem Magnetometer das Feld abschritt. Einen konkreten Verdacht auf Kampfmittel im Erdreich gebe es nicht.

Allerdings schlug das Messgerät, das ferromagnetische Störungen im Erdmagnetfeld erkennt, mehrmals an. "In der Regel sind das dann Hinterlassenschaften der Landwirtschaft", sagte Kunert: Teile von Pflügen, Eggen oder Traktoren. Kunert und sein Kollege können sogar orten, in welcher Tiefe sich das Eisenteil befindet. Jede Stelle markieren sie mit einem Holzstab. Mit einem Spaten graben sie die Gegenstände später aus. Am Ortsrand Richtung Aschach beginnen in wenigen Wochen die Bauarbeiten für einen Supermarkt und ein Wohngebiet mit 15 Parzellen.