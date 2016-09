Normalerweise ist jetzt die Zeit, in der sich die Bäume darauf einstellen, ihre Blätter abzuwerfen. Nicht so die Kastanie im Garten des Wild Vaitl. Sie blüht momentan. Doch es ist nicht so, dass sie das Frühjahr verpasst hat. Arthur Wiesmet von der Kreisfachberatung für Gartenbau und Landschaftspflege erklärt, dass Stressfaktoren der Auslöser dafür seien. "Sie schwindeln der Pflanze vor, dass sie den Winter schon überstanden hätte." Den Stress könne eine langanhaltende Hitze, aber auch große Nässe auslösen. "Das kommt immer mal wieder vor", sagt Wiesmet. "Aber es ist schon ein Hingucker".