Pfarrer Kroher lobte Escherls stets besorgten mütterlichen Umgang mit den ihr anvertrauten Kindern und würdigte ihr Engagement in der ehrenamtlichen Arbeit. So war sie mehrere Perioden Mitglied des Pfarrgemeinderats, brachte im Kirchenchor ihre Stimme ein und beteiligte sich über 25 Jahre an den Haussammlungen der Caritas. Noch heute hilft sie im Team in der Pfarrbücherei mit. Äußerst beliebt war ihre Kollegialität bei den Mitarbeiterinnen, wie es die Leiterin der Kindertagesstätte, Reinhilde Denninger , formulierte.Erfreulich für Katharina Escherl war es, ihr Wissen auch in der neu gebauten Kindertageseinrichtung St. Josef weitergeben zu können. Damit sie die Bilder ihrer Tätigkeit lange in Erinnerung behält, überreichte ihr Pfarrer Kroher ein Fotobuch.