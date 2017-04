Im antiken Griechenland gab es das "gymnásion", eine Stätte zur körperlichen, charakterlichen und intellektuellen Ausbildung junger Menschen. Dabei spielte "mousike" eine große Rolle, gemeint waren die musischen Künste als Einheit von Ton, Wort und Bewegung. Nicht selten gibt es im musischen Bereich Doppelbegabungen.

Auch am Max-Reger-Gymnasium erzielen vielseitig begabte Jugendliche große Erfolge - so auch Katrina Heckmann (9 c). Seit mehreren Jahren gewinnt sie bei "Jugend musiziert", sie siegte 2016 in Solo-Violine beim Regionalwettbewerb und wurde Zweite beim Landeswettbewerb. Heuer gewann sie den zweiten Preis in der Duo-Wertung Streicher und siegte in der Solo-Sopran-Wertung. Zudem wurde sie 2016 Europameisterin im Sandskifahren und bayerische Meisterin im Eiskunstlauf. Vor zwei Wochen erreichte sie bei der internationalen Meisterschaft im Eiskunstlauf "Skate Southern International" in London mit Kür- und Pflichtprogramm den siebten Rang.