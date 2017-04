In einer Wohnung in Amberg hat die Polizei am Dienstag eine 38-jährige Frau und einen 20 Jahre alten Mann aus Thailand festgenommen, die sich illegal in Deutschland aufhielten und der Prostitution nachgingen.

Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz am Mittwoch mitteilte, hätten Beamte der Kriminalpolizei gegen 14.30 Uhr eine sogenannte "Modellwohnung" im Norden der Stadt "anlassunabhängig" kontrolliert. Die beiden Verdächtigen hätten sich zunächst nur mit einer thailändischen Identitätskarte ausgewiesen. Die weiteren Nachfragen vor Ort hätten dann ergeben, dass beide der Prostitution nachgingen.Bei der Durchsuchung von verschiedenen persönlichen Behältnissen gelangten die Ermittler an die Reisepässe. Dort sei in beiden Fällen keine Aufenthalts- und auch keine Arbeitserlaubnis eingetragen gewesen. Die Polizisten nahmen die Frau und den Mann vorübergehend fest und übergaben sie dem zuständigen Ausländeramt. Die Behörde habe gegen beide Personen "aufenthaltsbeendende Maßnahmen" ergriffen, hieß es.