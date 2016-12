Daheim ist es doch am schönsten: Viele Straftäter wollen die Feiertage mit Familie und Freunden verbringen. Dank der "Weihnachtsamnestie" geht das in einigen Bundesländern. Bayern dagegen weigert sich - wegen der der Chancengleichheit.

Zurückhaltende Männer

Zellennachbar besuchen

Weihnachtsamnestie Strafvollzug ist Ländersache, deshalb entscheidet jedes Bundesland für sich, ob es Häftlingen den jährlichen Gnadenerweis an Weihnachten zuspricht. Das Statistische Bundesamt hat für den Stichtag 30 November 2015 die Übersicht "Rechtspflege Bestand der Gefangenen und Verwahrten in den deutschen Justizvollzugsanstalten" veröffentlicht. Darin wird deutlich, welche Bundesländer sich großzügig zeigten:



Nordrhein-Westfalen: 869 Häftlinge kamen frei, 694 davon im Wege der Gnade.



178 waren in Rheinland-Pfalz freigekommen, 112 dank der Weihnachtsamnestie.



In Baden-Württemberg kamen von 535 Insassen 94 auf dem Gnadenweg aus dem Gefängnis.



78 von 247 Sträflingen profitierten in Hessen von der Amnestie.



In Bayern kamen von 691 nur 6 Verurteilte dank des "Justiz-Geschenks" frei.



Nur Sachsen war noch strenger: Von 327 wurde nur ein Straftäter auf dem Gnadenweg entlassen. (esm)

Amberg/Weiden. Der Grund: Die Amnestie bevorzugt Sträflinge, deren Haft sowieso in der Weihnachtszeit endet. Wer zwischen 22. Dezember und 6. Januar entlassen wird, kann mit der Regelung schon am 21. Dezember seine Freiheit antreten."Aber diejenigen, die erst an Ostern oder Pfingsten freikommen, haben das Nachsehen", erklärt Thomas Pfeiffer vom Bayerischen Staatsministerium der Justiz. Weil das gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoße, gestatten bayerische Anstalten die Regelung nur selten. Den Insassen der Justizvollzugsanstalten (JVA) in Amberg und Weiden bleibt das Geschenk der Justiz deshalb versagt. "Dafür versuchen wir, ein bisschen Weihnachten ins Gefängnis zu bringen", betont Peter Möbius, Leiter der beiden Anstalten. Mit einem Gospel-Chor, Christbaum und Adventskranz. Wer möchte, kann am 24. Dezember eine ökumenische Andacht in der Gefängnis-Kapelle besuchen. "Am 8. Januar kommt dann der Regensburger Bischof und hält eine Messe."An den Häftlingen geht die Weihnachtszeit nicht spurlos vorbei. Das fällt Möbius jedes Jahr auf. Die Stimmung wird zurückhaltender, bedrückter und irgendwie auch friedlicher. "Ich habe den Eindruck, dass sie sensibler sind als sonst und mehr Redebedarf haben." Sie suchen öfter als sonst das Gespräch mit Psychologen und Gefängnis-Mitarbeitern. Im Alltag werden sie außerdem bescheidener, wie der Weidener JVA-Abteilungsleiter Harald Bäumler findet. "Sie stellen weniger Anträge für Kleinigkeiten, dafür mehr für Sonderbesuche", erklärt er.Schätzungsweise 2000 Häftlinge kommen in Deutschland jährlich kurz vor dem 24. Dezember frei. Diese Geste ist vor allem mit der Hoffnung verbunden, entlassene Straftäter so schnell wie möglich in die Gesellschaft einzugliedern. Wie viele den Gnadenweg gehen dürfen, hängt vom Bundesland ab. So profitieren in Nordrhein-Westfalen dieses Jahr zwischen 800 und 900 Häftlinge von der Amnestie, während es in Mecklenburg-Vorpommern nur 18 sind.Grund für die Weihnachtsamnestie ist nicht nur christliche Nächstenliebe. Sie bringt auch Vorteile für Haftanstalten. Sind weniger Sträflinge da, werden auch weniger Justizbeamte während der Feiertage benötigt. Wer die Weihnachtsamnestie bekommt, entscheiden die Landesjustizbehörden. Nur wer sich im Gefängnis einwandfrei verhalten hat, wird entlassen. Begnadigte müssen außerdem vorweisen können, wo sie nach dem Haftende wohnen und wie sie ihr Leben finanzieren. "Voraussetzung ist auch die Prognose, dass der Häftling nach der Entlassung nicht mehr straffällig wird", hebt Möbius hervor.Auch wenn in Bayern die Amnestie nicht gilt, muss für Gefangene das Weihnachtsfest mit den Lieben nicht ausfallen. "Außer dieser Regelung gibt es noch andere Möglichkeiten, die Feiertage daheim zu verbringen", klärt Pfeiffer vom Bayerischen Staatsministerium auf. So könnten Häftlinge eine vorzeitige Entlassung, Ausgang oder Hafturlaub beantragen. Solange keine Fluchtgefahr bestehe, spreche nichts dagegen. "Wir prüfen vorher aber genau, ob wir dem jeweiligen Insassen so etwas genehmigen", betont Bäumler. Sonderausgang an Weihnachten gibt es in den Anstalten selten, vor allem in Amberg. "Wenn Fluchtgefahr besteht, können wir halt auch an Heiligabend keine Lockerung gewähren", sagt Möbius resolut. Was nicht heißt, dass der ein oder andere an Weihnachten keinen Freigang bekommt. "Das kommt immer auf den Einzelfall an."Dennoch ist Möbius davon überzeugt: "Auch wer eingesperrt ist, darf spüren, dass Weihnachten ist." Oder eher schmecken. An Heiligabend gibt es saure Bratwürste und an den Feiertagen Entenkeule mit Blaukraut. Außerdem verteilt die JVA Stollen an die Häftlinge. "So gutes Essen gibt es sonst nie", hebt der Direktor hervor. Wer in Gefängnis-internen Betrieben arbeitet, hat früher Feierabend.Für Angehörige stehen die Gefängnis-Türen auch an Heiligabend offen. Mehr Besuch als sonst bekommen Sträflinge an diesem Tag meistens aber nicht. "Das ist immer so ein Tag, an dem wir mit mehr Besuchern rechnen, als dann tatsächlich kommen", wundert sich Möbius.Damit den Tag niemand allein verbringen muss, feiern je nach Gefängnisstruktur auch einzelne Abteilungen miteinander Weihnachten. "Unsere Therapie-Gruppe in Amberg hat zum Beispiel schon zusammen gekocht", so Möbius. Ein seltener Anblick im Gefängnis: offene Haft-Türen. Für eine bestimmte Zeit sind die am 24. Dezember geöffnet, damit sich Gefangene gegenseitig besuchen können. Gemeinsam ist Weihnachten eben doch schöner.