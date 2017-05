-Sulzbach. (ben) Das angekündigte Regentief entlud sich gerade, der Notruf 110 im Fernseher begann wegen der Frankreich-Wahl eine Viertelstunde später. Just in dieser Phase krachte es auf der A 6 zwischen den Anschlussstellen Sulzbach-Rosenberg und Amberg-West/Ursensollen am Sonntagabend ziemlich heftig.

Regennasser Untergrund und nicht angepasste Geschwindigkeit waren nach Angaben der Verkehrspolizeiinspektion Amberg die Ursachen für diese Kettenreaktion. Demnach geriet zunächst ein Autofahrer in Höhe der Raststätte Oberpfälzer Alb Süd mit seinem Skoda beim Überholen ins Schleudern. Sein Wagen kollidierte dabei mit dem langsameren Opel Astra. Beide Fahrzeuge touchierten danach die Leitplanke und kamen auf der Autobahn zum Stillstand - gefährliche Hindernisse für den nachfolgenden Verkehr.Auch für einen Renault Escape mit einer Amberger Familie an Bord. Dessen Fahrer bremste ab und wollte auf der linken Spur die Unfallstelle langsam passieren und danach anhalten, um gemeinsam mit seiner Frau, eine Ärztin, Erste Hilfe zu leisten. Doch plötzlich krachte es direkt hinter ihm. Sein Renault war getroffen von einem VW Passat.Insgesamt waren es vier Autos, die in den Crash verwickelt waren. Laut Verkehrspolizei forderte der Unfall fünf Verletzte, von denen zwei in ein Krankenhaus gebracht wurden. Der gesamte Sachschaden wird mit rund 50 000 Euro angegeben. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der beteiligten Fahrzeuge wurde der Verkehr direkt durch die daneben befindliche Raststätte Oberpfälzer Alb Süd umgeleitet. Beteiligt an der Verkehrssicherung und Ausleitung waren die Feuerwehren aus Illschwang, Schwend und Alfeld.