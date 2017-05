Das angekündigte Regentief entlud sich gerade, der Notruf 110 im Fernseher begann wegen der Frankreich-Wahl eine Viertelstunde später. Just in dieser Phase krachte es auf der A 6 zwischen den Anschlussstellen Sulzbach-Rosenberg und Amberg-West/Ursensollen am Sonntagabend ziemlich heftig.



(ben) Auf regennassem Untergrund dürfte, ersten Informationen zufolge, ein Pkw ins Schleudern geraten und zum Hindernis für den nachfolgenden Verkehr geworden sein. Auch für ein Auto aus der Region, dessen Fahrer abbremste und helfen wollte. Doch plötzlich krachte es direkt hinter ihm. Sein Wagen war getroffen. Insgesamt waren es später fünf Autos, die in den Crash verwickelt waren. Laut der Meldung des Reporters von Oberpfalz-Medien vor Ort soll es zwei Verletzte gegeben haben und ein relativ hoher Sachschaden entstanden sein. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der beteiligten Fahrzeuge wurde der Verkehr direkt durch die unmittelbar daneben befindliche Raststätte Oberpfälzer Alb Süd umgeleitet.