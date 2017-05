Dieser Verein hilft ganz konkret - und vor Ort. Mittlerweile betreut die Selbsthilfegruppe krebskranker Kinder 19 Familien aus der Region. So viele wie schon lange nicht mehr.

Sulzbach. Wenn Kinder an Krebs erkranken, zeigt sich diese tückische Krankheit von ihrer schlimmsten Seite. Die Selbsthilfegruppe krebskranker Kinder Amberg-Sulzbach will das Leid der betroffenen Familien etwas lindern, den erkrankten Kindern, aber auch deren Geschwistern und Eltern, trotz aller Umstände neue Kraft und Lebensfreude schenken.Der Verein zählt momentan 29 Mitglieder. "2016 ist eine Familie ausgetreten und wir haben zwei Familien neu aufgenommen", erklärte Vorsitzende Petra Waldhauser bei der Jahreshauptversammlung. "Gerne engagieren wir uns für die DKMS. Wir haben bei zwei Firmen 83 Typisierungen durchgeführt. Weitere drei Typisierungen sind für heuer schon geplant", berichtete Waldhauser.Die Selbsthilfegruppe übernimmt beispielsweise Fahrtkosten für den Weg in die Kliniken nach Erlangen oder Regensburg. Auch eine Fahrt ins Legoland, ein Karibikfest auf der Kinderonkologie in Nürnberg oder Weihnachtsgeschenke für die Kinder auf der Station habe der Verein bezuschusst. "Wir unterstützen zwei Kinder mit einer Reittherapie. Dabei können sowohl körperliche Schädigungen als auch seelische Probleme behandelt werden."Ein Schwerpunkt liegt aber auf der Familienhilfe. "Viele Familien sind auf eine finanzielle Unterstützung angewiesen. Hierfür setzen wir uns immer mit den Psychosozialen Dienst der Kinderonokologien in Verbindung, damit die Spendengelder dort ankommen, wo sie am nötigsten gebraucht werden", erklärte die Vorsitzende. Ohne Spenden sei diese Unterstützung nicht machbar. Breiten Raum nahm bei der Versammlung deswegen der Dank an Spender und Sponsoren ein. Teilweise hätten die Geldgeber sehr kreative Aktionen ins Leben gerufen. Ein Friseursalon habe gegen Spenden die Haare geschnitten. Viele Firmen hätten in der Weihnachtszeit auf Geschenke verzichtet und das Budget der Selbsthilfegruppe zur Verfügung gestellt."Eine große Freude war für uns, dass Stefan Fürstner auf uns zukam und uns jetzt mit seiner Stiftung unterstützt." Fürstner ist Fußballprofi, seit 1. Juli 2015 kickt er beim Zweitligisten 1. FC Union Berlin. "Es ist ein Treffen geplant, um uns persönlich kennen zu lernen und uns auszutauschen."Jedes Jahr wird vom Verein zur Förderung krebskranker und körperbehinderter Kinder Ostbayern ein Segeltörn organisiert. Nach einer langwierigen Zeit der Chemotherapie lernen die 16- bis 25-jährigen jungen Erwachsenen dabei neuen Lebensmut zu schöpfen und sich mit gleichaltrigen auszutauschen. "Auch 2016 haben wir diese tolle Aktion unterstützt." Keine unwesentliche Rolle spielen bei den Finanzen die Geldauflagen, die Richter an den Gerichten der Selbsthilfegruppe zuweisen.Bei der Versammlung wurde auch die Vorstandschaft neu gewählt. Einstimmig bestimmten die Mitglieder Petra Waldhauser zur Vorsitzenden und Marco Kind zum 2. Vorsitzenden. Kassier Thomas Sperber und Schriftführerin Angela Sperber wurden in ihren Ämtern bestätigt. Ebenso wiedergewählt wurde Beisitzer Reinhold Baumgärtner. Neu im Team ist Ulrike Zitzmann als Beisitzerin.