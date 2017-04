Ammersricht. Nach dem neuerlichen Wintereinbruch am Oster-Wochenende starten die Ammersrichter Kirwaleut trotz der kalten Temperaturen in die heiße Phase der Vorbereitungen auf die Kirwa, die am Samstag, 22. April, beginnt und bis Montag nächster Woche dauert. Das Zelt wurde bereits am Samstag aufgestellt. Ab morgen werden rund um den Festplatz alle weiteren Vorbereitungen getroffen.