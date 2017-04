Nur kniehoch war der Terrier, der am Dienstag gegen 16.50 Uhr plötzlich aggressiv wurde, eine 75-Jährige in ihrer Wohnung anfiel und der Frau erhebliche Verletzungen an beiden Unterschenkeln zufügte.

Das Tier gehörte dem gleichaltrigen Lebensgefährten der Frau. Diesen biss der Terrier ebenfalls. Der Mann wehrte sich, indem er mit einer Schere nach dem Hund stach und ihn schließlich in ein Zimmer einsperrte. Ein Notarzt brachte die Frau ins Klinikum, auch die Wunde des Rentners musste ärztlich versorgt werden. Der Hund wurde von einem Tierarzt betäubt und eingeschläfert.