In Deutschland leben derzeit mehr als 200 000 Menschen, die an Multipler Sklerose (MS) leiden. Die entzündliche Erkrankung des Nervensystems ist bekannt als die "Krankheit mit den 1000 Gesichtern", da die Symptome sich von Patient zu Patient stark unterscheiden können. Das gilt auch für das Schmerzempfinden. Aus diesem Grund widmete sich Dr. Thorsten Heider, Oberarzt der Neurologischen Klinik am Klinikum St. Marien, dem Thema "Multiple Sklerose und Schmerz". Examinierte MS-Schwestern aus der Oberpfalz, Mittel- und Oberfranken, die täglich mit Betroffenen arbeiten, waren zu der Veranstaltung gekommen.

Doch was genau sind die Aufgaben von MS-Schwestern und -Pflegern? MS-Schwestern sind speziell geschulte medizinische Fachkräfte, die Erkrankte professionell im Umgang mit Medikamenten und pflegerischen Tätigkeiten anleiten. Sie geben Patienten fachlich und menschlich Halt im Kampf gegen die bislang unheilbare, aber gut therapierbare Krankheit. "Bei uns am Klinikum gibt es derzeit zwei Mitarbeiterinnen mit der speziellen Weiterbildung zur MS-Schwester. Eine weitere befindet sich in Ausbildung", so Dr. Heider.In der knapp zweistündigen Veranstaltung sensibilisierte der Neurologe laut einer Presse-Info dafür, wie wichtig eine präzise Beschreibung und Einordnung der Schmerzen für die Therapie der Patienten ist. "Schmerz kann entweder als direkte Folge der Erkrankung aufgrund der Entzündungsherde entstehen oder aber als indirekte Folge, beispielsweise durch eine fehlerhafte Körperhaltung", erklärte Dr. Heider. Für eine eindeutige Bestimmung der Ursachen sei es daher hilfreich, die Dauer, Intensität und Auslöser des Schmerzes schriftlich zu dokumentieren. Erst wenn der Ursprung des Schmerzes lokalisiert ist, kann die medikamentöse Therapie präzise auf den Patienten abgestimmt werden und gezielt greifen.