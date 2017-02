Über die "Rundumversorgung bei Gefäßerkrankungen" im Klinikum St. Marien informiert am Dienstag, 14. Februar, beim Gesundheitsforum 2017 Oberarzt Saman Djamil. Er leitet das eigens gegründete Gefäßzentrum am Klinikum und erläutert ab 19.30 Uhr im Großen Saal des Rathauses die Aufgaben und Vorteile eines solchen Zentrums, das wie ähnliche zentrale Einrichtungen in anderen medizinischen Bereichen gegründet wurde.

Bessere Behandlung

Eintritt ist frei

Schlusspunkt Den Schlusspunkt unter das Gesundheitsforum 2017 setzt in der kommenden Woche Professor Volkher Engelbrecht, der Chefarzt des Instituts für diagnostische und interventionelle Radiologie von St. Marien. Er referiert am Dienstag, 21. Februar, zum Thema "Vom Nierenstein bis zum Prostatakarzinom. Bildgebung in der Urologie".

Hier geht es nicht nur um eine einzelne Therapiemethode, sondern um eine enge, fachübergreifende Zusammenarbeit aller Fachrichtungen. In regelmäßigen Konferenzen planen die Experten sämtliche Behandlungsschritte gemeinsam, die individuell auf den Patienten abgestimmt werden. Nur so können alle notwendigen Behandlungsmethoden je nach Stadium der Erkrankung zum richtigen Zeitpunkt eingesetzt werden. Außerdem erfolgen Diagnose und Therapie nach den offiziell empfohlenen Leitlinien.Das alles trägt wesentlich zur Verbesserung der Behandlungsqualität bei, wodurch die Heilungschancen der Patienten nachweislich verbessert werden können. Das sehen auch Krankenkassen so und empfehlen deshalb die Behandlung bestimmter Erkrankungen in dafür eingerichteten zertifizierten Zentren. Ein weiterer Vorteil solcher Zentren ist die stärkere Vernetzung zwischen stationärer und ambulanter Versorgung.In seinem Vortrag stellt Oberarzt Saman Djamil das Gefäßzentrum am Klinikum St. Marien Amberg und seine Kooperationspartner vor. Außerdem steht der Zentrumsleiter im Anschluss an den Vortrag für Fragen zur Verfügung. Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist wie immer frei.