Herrliche Luftlöcher

Ich habe fertig

Zumindest was meine zwölfjährige Karriere im Seniorenbereich betrifft. In welcher Liga? Dieselbe Frage bekam unser Manndecker kürzlich gestellt. „Ganz unten“, lautete seine Antwort. Sein Gegenüber schlussfolgerte: „Also A-Klasse?!“ Nun: Nein. Noch tiefer. In der B-Klasse. Für uns ist Trainingsbeteiligung so etwas wie der Aufstieg in den Profibereich. Unsere Bäuche sind reichlich Bier- und Bratwurst-gefüttert. Wohl auch deshalb trifft bei unseren sonntäglichen Auftritten meist der Marcel-Reif-Spruch zu: „Sollten Sie dieses Spiel atemberaubend finden, dann haben Sie es an den Bronchien.“ Und doch lieben wir diesen Sport.Niemand schlägt so herrliche Luftlöcher wie wir. Viele Football-Scouts haben uns auf dem Zettel. Denn im Über-das-Tor-Schießen sind wir unübertroffen. Landet das Runde doch mal im Eckigen, handelt es sich dabei mit Sicherheit um ein Traumtor. Ganz einfach, weil wir die Wahrheit verdrehen können, wie wir wollen. Niemand zeichnet unsere Spiele auf. Der Zuschauerschnitt liegt irgendwo zwischen zwölf und zwanzig Fans – inklusive Betreuer versteht sich. Simple Abstauber-Tore werden deshalb in der Nachbetrachtung zu von der Mittelfeldlinie gewinkelten Seitfallziehern. Oder, um es mit den Worten des Fußball-Philosophen Mehmet Scholl zu sagen: „Die schönsten Tore sind diejenigen, bei denen der Ball schön flach oben rein geht.“Bei uns spielen nur echte Typen. Die Raucher unter uns haben ihre Fluppen nach dem Spiel schneller bei der Hand als einst Walter Frosch. Zu unseren Vorbildern zählen die Mario Baslers und Ailtons dieser Fußballwelt. Männer, die ein isotonisch wertvolles Weißbier und eine fettige Currywurst nach dem Spiel nicht zwingend ablehnen würden.Hinzu kommt unser sensationelles taktisches Verständnis. Mehmet Scholl sagte einmal: „Ich sehe mich eher als Spieler in einer Position, die es gar nicht gibt.“ Eben genau die Position, die jeder von uns spielt. Unsere Taktik würden nicht einmal die Trainerfüchse Louis van Gaal oder Pep Guardiola durchblicken.Trotz des Loblieds auf die B-Klasse, schließe ich dieses Kapitel in meinem Leben nun. Ich habe fertig. Zumindest im Seniorenbereich. Für das ein oder andere Spiel bei den Alten Herren werde ich wohl noch auf den Platz hinken. Am liebsten bei Auswärtsspielen. Dann kann ich mit meiner in den vergangenen zwölf Jahren verinnerlichten Philosophie auflaufen. Sie stammt von Rolf Rüssmann und lautet: "Wenn wir hier nicht gewinnen, dann treten wir ihnen wenigstens den Rasen kaputt."