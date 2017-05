Hinter dem deutsch- amerikanischem Freundschaftsclub Kontakt liegt ein ereignisreiches Jahr. Hinter der Zukunft steht aber ein Fragezeichen. Bei den Neuwahlen fand sich kein Nachfolger für Vorsitzenden Hans Moser. Jetzt droht sogar die Auflösung des Vereins.

Amberg . (ads) Moser leitete den Club nun über ein Jahr lang kommissarisch - und es ist immer noch kein Nachfolger gefunden. Wenn das Amt des ersten Vorsitzenden längerfristig vakant bleiben sollte, bedeute dies das Aus, hieß es in der Hauptversammlung im Hubertushof.Dort ließ der Vorsitzende wissen, dass er aufgrund der aktuellen Situation gar kein Treffen mehr habe abhalten wollen. Aber dann sei ihm klar geworden, dass es seine Pflicht sei, die Mitglieder über das Jahr 2016 zu informieren: "Mit über 20 Veranstaltungen wird doch gezeigt, dass unser Verein lebt, mit einer stabilen, unternehmungsfreudigen und geselligen Mitgliedschaft." Dabei dürfe man nicht vergessen, dass der Club mit kostenlosen Angeboten viel für die Beitragszahler mache. Und das sollte nach Möglichkeit auch so bleiben, denn finanziell sei Kontakt gesund.Der kommissarische Vorsitzende ließ wissen, dass die Zahl der Mitglieder von 41 auf 33 gesunken sei. Er war sich aber sicher, dass man dem Schwund entgegenwirken könne. Im Vorstand sei jedoch beschlossen worden, erst wieder Neuzugänge aufzunehmen, wenn sich ein neuer Vorsitzender gefunden hat. Und genau da liege das Problem. Denn auch nach über einem Jahr sei ein Nachfolger nicht in Sicht. Mittlerweile sei der komplette Vorstand seit März 2016 nur übergangsweise im Amt.Hans Moser sagte zudem: "Irgendwann resigniert man und denkt, schade, wenn für diesen Verein kein Vorstand mehr zustande kommt." Er betonte, dass er, sollte sich kein Nachfolger finden, gemäß Satzung die Auflösung zur Diskussion stelle.