Die Polizisten, die am Montagabend zu einem häuslichen Streit in das Dreifaltigkeitsviertel gerufen wurden, wähnten sich schon fast in einer Reality-Show. Noch während des Tumults zwischen dem Paar, der sich auf die Straße verlagert hatte, lief ihnen ein Ladendieb in die Arme. Er trug eine gestohlene Komfortliege bei sich und wurde von zwei Zeugen verfolgt.

Der Einsatz begann gegen 19 Uhr routinemäßig. Die Beamten wurden zu einer Wohnung gerufen, weil sich ein 26-Jähriger und seine vier Jahre ältere Bekannte derart heftig stritten, dass sie handgreiflich wurden. Die Auseinandersetzung zog sich nicht nur in die Länge, sondern dehnte sich auch auf die Straße aus. "Hier schlug sich das ehemalige Paar dann gegenseitig", heißt es im Polizeibericht. Die Frau wurde dabei am Unterarm verletzt. Beide Personen waren zudem sturzbetrunken.Gerade als die Polizisten die Ermittlungen wegen gegenseitiger Körperverletzung aufnahmen, griff in einem Supermarkt in der Nähe ein Ladendieb zu. Der 49-Jährige war mit einer Komfortliege ohne zu bezahlen an der Kasse vorbeimarschiert. Als er von der Kassiererin angesprochen wurde, flüchtete der Mann - verfolgt von zwei weiteren Zeugen. Pech für ihn, dass sein Fluchtweg genau in den Tumult mit dem zerstrittenen Pärchen führte. Dort brauchten die Beamten den Dieb und die Komfortliege nur noch in Empfang zu nehmen.Sie knöpften dem 49-Jährigen aber auch noch zwei Schnapsflaschen ab, die er gestohlen hatte. Offenbar hatte auch der Mann ordentlich dem Alkohol zugesprochen. Ein Alkotest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Auf dem Weg zur Dienststelle randalierte der Liegen-Träger dann auch. Der Alkomat und das Funkgerät wurden beschädigt. Zur Ernüchterung trägt der Polizeibericht bei: "Den Mann erwarten nun verschiedene Strafanzeigen", heißt es dort kurz und knapp.