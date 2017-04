Im Obdachlosenquartier wurde froh gefeiert. Die Wodkaflasche kreiste und eine EC-Karte mit eher bescheidenem Barguthaben verschwand. Wurde sie wegen des Kaufs von Nachschub übergeben oder einem total Betrunkenen schnöde entwendet?

Karte samt PIN

Amberg. (hwo) Das Amtsgericht musste den Fall klären. Der Kronzeuge fehlte. Amtsrichterin Julia Taubmann forschte nach und erfuhr über Telefon: "Er ist im Januar gestorben." Höchst bedauerlich. Denn der den wegen Diebstahls und Scheckkartenbetrug angeklagten 43-Jährigen verteidigende Anwalt Jörg Jendricke grübelte angesichts der Sachlage: "Dabei hätte ich viele Fragen an den Verblichenen gehabt."Konnte man nun, so lautete die Frage, eine vor der Amberger Polizei gemachte Aussage des Dahingeschiedenen verlesen? Lange wurde nachgeblättert. Dann stand fest: Man konnte. Also wurde deutlich, dass der Mann abends mit Freunden im Obdachlosenhaus eine Party feierte und anderntags seine EC-Karte samt PIN-Code und einem Berechtigungsschein der Amberger Tafel vermisste. Da zürnte er und ging zur Polizei. Der Verdacht fiel auf den ebenfalls in dem Notquartier untergebrachten 43-Jährigen. Der soll in ein Spielcasino am Stadtrand gegangen sein und mit der Karte an einem dort stehenden Automaten Bares abgehoben haben. Das war Kamera-Aufzeichnungen zu entnehmen. Allzu viel war es nicht. Denn nach ausgeworfenen 310 Euro streikte der Automat. Mehr befand sich nicht auf dem Konto.Den Angeklagten schien der Prozess zu langweilen. Auch nach 20 Jahren Übersiedlerdasein kaum der deutschen Sprache mächtig, ließ er übersetzen, dass alles ganz anders gewesen sei. "Wie denn?", forschte die Richterin nach und erfuhr, sein Landsmann sei an jenem Abend aus dem ihm zugewiesenen Zimmer gewankt ("Total besoffen"), habe seine EC-Karte samt PIN überreicht und dringend gebeten, Geld für Schnaps- und Essensnachschub zu beschaffen. Das will der Arbeitslose getan haben. Allerdings räumte er ein, einen Teil der 310 Euro für sich behalten zu haben. Auch einen Ladendiebstahl gab der 43-Jährige zu. Er hatte im Supermarkt ein teueres Damenduftwasser geklaut. Das flog auf. "Er war frech und aggressiv", sagte nun im Prozess ein Polizeibeamter. Diesen Eindruck gewann auch die Richterin: "Höflichkeit ist nicht Ihre Sache", tadelte sie.Der Mann ist drogen- und alkoholabhängig. Er hätte eine Therapie dringend nötig. Das signalisierte Landgerichtsarzt Dr. Reiner Miedel in seinem Gutachten. Gleichzeitig aber stellte Miedel eine schlechte Prognose: "Er müsste längerfristig in den Entzug. Das aber will er nicht." Deshalb wurde das Thema danach auch nicht weiter erörtert.Was also war zu tun, wenn jemand Hilfe ablehnt? Die Richterin zeigte sich zum Schluss überzeugt davon, dass sowohl die EC-Karte als auch das Parfum im Supermarkt vom Angeklagten gestohlen wurden. Sie schickte den mit zwölf Vorstrafen erschienenen 43-Jährigen für ein Jahr hinter Gitter. Dort sitzt er momentan ohnehin schon. Die Chance der Bewährung hat er längst verspielt.