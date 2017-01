Die Touristiker des Landkreises ziehen für das Jahr 2016 eine durchweg positive Bilanz. Tourismusreferent Hubert Zaremba verriet Landrat Richard Reisinger beim Jahresgespräch, mit welchen Mitteln er dafür sorgen will, dass das 2017 so bleibt.

Amberg-Sulzbach. "Der Trend ging heuer zum Urlaub in Deutschland, davon hat auch die Region Amberg-Sulzbach profitiert", fasste Zaremba den Anstieg der Übernachtungszahlen im Landkreis zusammen.Er informierte den Landrat auch über die bevorstehenden Projekte im neuen Jahr. Hier setzen die Touristiker verstärkt auf Onlinebuchungen und wollen ein entsprechendes Portal auf der Homepage einbinden. Landrat Richard Reisinger erkannte ebenfalls einen Trend zur Onlinebuchung. "Wer das verschläft, kann die Verluste durch herkömmliche Werbung wohl nur schwer wieder ausgleichen", zeigte sich der Landkreischef überzeugt. Gleichzeitig riet Zaremba den Übernachtungsbetrieben, auch in Qualität zu investieren und zu modernisieren.Für das Frühjahr soll außerdem ein neuer Kanu-Flyer auf den Markt gebracht werden. Schwerpunkt der Touristiker ist außerdem das Thema Pilgern. Hier wurde 2016 im Verbund mit dem Landkreis Neumarkt sowie der Stadt Schwandorf bereits eine Pilgerbroschüre über den Oberpfälzer Jakobsweg veröffentlicht, mit der Urlauber in die Region gelockt werden sollen.Zudem beleben Aktivurlaube rund ums Klettern, Radfahren und Wandern seit Jahren den Tourismus im Landkreis. "Da schadet es bestimmt auch nicht, dass der Erzweg und der Jurasteig 2017 erneut zertifiziert werden und es sich hier auch in Zukunft im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichnet wandern lässt", fügte Zaremba mit einem Augenzwinkern an.