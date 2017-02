Im Blickpunkt Regierungspräsident Axel Bartelt betonte, dass sich jeder dritte Deutsche ehrenamtlich engagiere. Damit sei es durchaus angebracht, dies mit Auszeichnungen hervorzuheben. Natürlich sei auch das Rote Kreuz auf hilfsbereite Mitmenschen angewiesen: Etwa 130 000 von ihnen stünden den 16 000 Hauptamtlichen zur Seite und leisteten gut 2,5 Millionen Einsatzstunden im Jahr - sei es mit Bereitschaften oder bei Jugendrotkreuz, Bergwacht und Wasserwacht.



Ehrenamtlicher Einsatz ist laut Bartelt aus vielen Bereichen des öffentlichen Lebens nicht wegzudenken. Die Gesellschaft sei nur lebens- und liebenswert, solange es Menschen gebe, die sich uneigennützig der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Besondere Verdienste habe sich Gerhard Lödel aus Königstein erworben, betonte Bartelt: Dieser sei 1968 maßgeblich an der Gründung der Wasserwacht-Ortsgruppe Königstein beteiligt gewesen. Als hauptamtlicher Bademeister habe Lödel Hunderten von Kindern und Jugendlichen das Schwimmen beigebracht. Er bilde noch heute Rettungsschwimmer und Wasserretter aus.



Neben Wasserrettung und Sanitätsdienst hat sich die Wasserwacht Königstein auch dem Umwelt- und Naturschutz verschrieben. Bartelt berichtete, dass Gerhard Lödel Naturschutzbeauftragter und ausgebildeter Streifenführer im Bereich Gewässerkunde sei. Viele Wasserwacht- und BRK-Auszeichnungen habe er bereits erhalten. Nun würdige der Bundespräsident Lödels jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement für Wasserwacht, Natur- und Umweltschutz mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. (gfr)

Ein besonderer Abend sei die Feierstunde im König-Rupprecht-Saal, sagte Landrat Richard Reisinger: Bei der Veranstaltung wurde die jahrzehntelange Verbundenheit mit Bayerischem Roten Kreuz und Wasserwacht gewürdigt. Es handle sich um "staatliche" Ehrungen, erläuterte Reisinger. Deshalb gratulierten den Jubilaren neben BRK-Kreisvorsitzendem Gerd Geismann und Geschäftsführer Björn Heinrich auch die politischen Repräsentanten MdB Alois Karl und MdL Harald Schwartz.Die langjährigen Mitglieder der Wasserwacht ehrte der Landrat, Regierungspräsident Axel Bartelt überreichte die Verdienstmedaille. Älter als 150 Jahre sei die Rotkreuzbewegung, betonte Reisinger. Wer das diesen Verband unterstütze, tue freiwillig, was kein anderer tun will, der sehe hin, wo andere wegsehen, der opfere seine eh schon karge Freizeit und denke vor allem immer positiv.Das Rote Kreuz sei häufig im Fokus der Aufmerksamkeit - sei es bei Unfällen, Rettungseinsätzen, Naturkatastrophen oder bei der Mammutaufgabe Flüchtlinge. Seine Aktiven seien in vorderster Reihe tätig. Das sei aber nur möglich, weil viele mit anpackten oder ihre Verbundenheit über den Mitgliedsbeitrag bekundeten.Zusammen mit den politischen Mandatsträgern überreichten Landrat Reisinger und BRK-Kreisvorsitzender Geismann die Urkunden und Ehrenzeichen an die langjährigen Wasserwacht-Mitglieder. Danach wurden alle ans Büfett gebeten. Das Blechbläserensemble der Berufsfachschule für Musik unter Leitung von Norbert Lodes umrahmte den BRK-Ehrenabend.