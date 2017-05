Es ist eine Glanzleistung par excellence mit einem Gesamtdurchschnitt von 1,61. Gleich 17 Frauen können sich jetzt Fachkraft für Ernährung und Haushaltsführung nennen.

Die erfolgreichen Teilnehmerinnen Ingrid Götz , Hahnbach



Mirjam Liess , Bodenwöhr



Sandra Minks , Vilseck



Maria Zizler , Freudenberg



Hildegard Trummer de Guevara , Hirschau



Petra Ubeda-Polster , Kirchensittenbach



Monika Kölbl , Hohenburg



Dagmar Bauer, Sulzbach-Rosenberg



Maria da Silva Mehlert , Amberg



Monika Eisend-Speckner , Kirchenthumbach



Christine Ertl , Neuhaus



Sarah Leiss , Neumarkt



Juliette Neunteufel-Schaller, Amberg



Birgit Preischl , Ebermannsdorf



Bianca Weber , Kümmersbruck



Adelheid Schlosser , Freudenberg



Sabrina Weiß , Amberg (dwi)

Amberg. (dwi) Einsemestriger Studiengang in Teilzeitform - so lautet die offizielle Bezeichnung. Dahinter steckt für die Frauen aber sehr viel mehr: Karriere, Haushalt, Familie und Schule unter einen Hut zu bringen. Jetzt sind sie Experten in Sachen Organisation der hauswirtschaftlichen Arbeiten und konnten sich in über 660 Unterrichtsstunden ein Fachwissen aneignen, um für künftige Entwicklungen gerüstet zu sein. Die Schulfächer beinhalten unter anderem Ernährungslehre und Küchenpraxis, Finanzmanagement, Textilpraxis, Berufs- und Arbeitspädagogik sowie Unternehmensführung. Voraussetzung für den Besuch der Hauswirtschafts-Abteilung der Landwirtschaftsschule in Amberg ist eine bereits abgeschlossene Berufsausbildung mit Berufserfahrung außerhalb der Hauswirtschaft.Die vier Besten haben mit der Note 1,11 abgeschlossen. Darunter auch Mirjam Liess aus Bodenwöhr. Ihr Ehemann Alex ist besonders stolz auf ihr Durchhaltevermögen. "Sie ist Lehrerin und möchte ihr neues Fachwissen in ihren Unterricht einbeziehen und eventuell an ihre Schüler schon jetzt weitergeben."Schulleiterin Ursula Eckl war nicht nur von dem Gesamtdurchschnitt dieses Semesters beeindruckt: "Diese leistungsstarke Mannschaft war sehr kooperativ und hilfsbereit, lebendig und voller kreativer Ideen."Die Abschlussfeier bot ein umfangreiches Rahmenprogramm. Höhepunkt war ein Oberpfälzer Gstanzl, dass die Absolventinnen für sich, die Lehrer und Dozenten einstudiert hatten. Mit ein wenig Wehmut, weil eine schöne und lehrreiche Zeit zu Ende ging, sangen die Damen im Dirndl "So lebe wohl, oh liebe Haushaltsschui, wir waren gern dabei."