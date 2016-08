"Deutsche Sprache ist okay":

Zugegeben, "Kaffee zum Wegtragen" klingt schon sehr hölzern. Der Begriff "to go" hat sich wohl wie viele andere fest in der deutschen Sprache etabliert. Allerdings ist ein dreisprachiges Kauderwelsch - wie neulich vor einer Amberger Kneipe gesehen - schon sehr grenzwertig: "Latte on ice, auch to go". Ich meine, "Eiskaffee zum Mitnehmen" hört sich doch auch nicht schlecht an.Monika Schiessl, 92224 Amberg