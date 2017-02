Im Jahr 2000 hat sie am Max-Reger-Gymnasium in Amberg Abitur gemacht. Jetzt wurde Sandra Luber mit dem Clara-Immerwahr-Award ausgezeichnet. Den Preis erhielt sie für herausragende Forschung auf dem Gebiet der theoretischen Chemie. "Es ist ein tolles Gefühl. Natürlich. Ich war sehr überrascht von der Ehrung", sagt die gebürtige Massenrichterin.

Nach dem Abitur schrieb Luber sich in Hof im Studiengang Verwaltungswissenschaften ein. Nach einem Jahr wechselte sie jedoch nach Erlangen, um dort Chemie zu studieren. Als Austauschstudentin kam sie an die Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) in Zürich. "Hier bin ich dann geblieben, habe fertig studiert und anschließend meinen Doktor gemacht", erzählt Luber.Heute lebt sie noch immer in der Schweiz und arbeitet an der Universität Zürich. Am 10. Februar wurde ihr bei einer feierlichen Zeremonie an der TU Berlin der Clara-Immerwahr-Award überreicht. Ihr Vortragsthema: "In Silico Investigation and Design of Bio-inspired Catalysts for Water Splitting". Oder wie Luber ihre Forschung vereinfacht und verständlich beschreibt: "Wir wollen Sonnenlicht nutzen, um Wasserstoff zu produzieren". Mit Wasserstoff wird unter anderem als alternativer Treibstoff in der Automobilindustrie experimentiert. Unter den Gratulanten in Berlin befand sich auch Prof. Dr. Joachim Sauer, Ehemann der Bundeskanzlerin, der ebenfalls auf dem Gebiet der theoretischen Chemie tätig ist.Der Clara-Immerwahr-Award ist nach einer bekannten Chemikern benannt, die 1900 als eine der ersten deutschen Frauen einen Doktortitel erlangte. Er wird seit 2011 einmal im Jahr international ausgeschrieben. Und würdigt die Forschung einer promovierten Nachwuchswissenschaftlerin auf dem Gebiet der Katalyse in den Disziplinen Chemie, Physik, Biologie, chemische Verfahrenstechnik oder Biotechnologie.