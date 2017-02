Vor 700 Jahren stiftete Ludwig der Bayer den Ambergern ein Spital. Das Bürgerspital. Von da an gestand er jedem Bewohner an Lichtmess ein Seidl Bier zu. Denn er hatte schon 1317 erkannt: "Bier ist ein Lebenselixier." "Einen König Ludwig haben wir nicht mehr, aber die Brauerei Kummert führt diese Tradition zum Glück fort", dankte Heimleiterin Renate Rauch Franz Kummert junior. Der schenkte das Bier gestern persönlich aus eigens für die 700-Jahr-Feier gestalteten Flaschen in Krüge ein. Bei Kaffee, Kuchen, Blätterteiggebäck und - natürlich - dem Seidl Bier erlebten die Senioren einen lustigen Nachmittag.

Für Stimmung sorgte der "Haus- und Hofmusikant des Bürgerspitals", wie Rauch ihn liebevoll nannte, Hans Rieger. Der ehemalige Kreisheimatpfleger Hermann Frieser erzählte von den Bräuchen des Lichtmess-Festes, an welchem früher für Knechte und Mägde das neue Arbeitsjahr begann.