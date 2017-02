(usc) Seit vielen Jahren schon fördert der Lions-Club Amberg-Sulzbach örtliche Projekte der Kinder- und Jugendhilfe. Die Spenden sind der Erlös von Aktivitäten wie Christbaumverkauf oder Adventsaktion im Museum Theuern. 1000 Euro spendete der Club nun dem Mehrgenerationenhaus der Elternschule.

In den vergangenen Jahren hatte die Einrichtung bereits 3000 Euro von den Lions bekommen. Vorsitzende Patricia Weiner freute sich über die erneute Spende. Die Erweiterung des Mehrgenerationenhauses habe ein großes Loch in die Kasse gerissen. Der An- und Umbau sei notwendig geworden, um das Angebot aufrechterhalten und noch erweitern zu können. Durch die Maßnahme gewann die Elternschule vier neue Räume dazu. In den Kosten von über 300 000 Euro sei die Eigenleistungen der Mitglieder nicht eingerechnet.Die 1000 Euro, die Lions-Präsident Michael Moser und Hilfswerk-Schatzmeister Hans Fürnkäs überreichten, verwendet die Elternschule laut Köferl für die Ausstattung des Hauses. Moser kündigte die nächste Aktion des Clubs an: Verkauf von Lions-Ostereiern am 25. März, 1. und 8. April in der Fußgängerzone sowie am Sonntag, 13. März, beim Ostermarkt im Stadtmuseum.