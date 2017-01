Lkw-Fahrer verirrt sich in Amberger Kleingartenanlage

Wieder einer, der seinem Navigationsgerät zu sehr vertraut hat: Der Fahrer eines Lkw hat sich am Dienstagmorgen in Schwierigkeiten manövriert. Danach musste der Laster freigeschleppt werden.

Der Rumäne (23) war kurz nach 6 Uhr auf der Bayreuther Straße unterwegs. Seinen Angaben zufolge lotste ihn das Navi in die schmale, schneebedeckte Heldmannstraße, die zu den Kleingartenanlagen am Anger führt. An einer Steigung drehten die Räder durch. Der Brummi-Fahrer versuchte es mit Wenden, stieß dabei allerdings mit dem Führerhaus gegen einen Gartenzaun und steckte damit endgültig fest. Hilfesuchend wählte er den Notruf. Eine Polizeistreife kümmerte sich um die Schadensaufnahme und verständigte einen Abschleppdienst. Mit dessen Hilfe gelang es, den Lastwagen wieder flottzubekommen.