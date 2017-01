1317 stiftete Ludwig der Bayer den Bürgern von Amberg ein Spital. Doch Wohltätigkeit allein war nicht der Grund dafür. Vielmehr ging es dem Stifter auch um die Ehre Gottes und um sein Seelenheil - er hoffte, im Jenseits dafür entlohnt zu werden.

"Ein stolzes Alter"

Speiseordnung von 1540

Spital in der Neuzeit Im Laufe der Zeit veränderte das Amberger Spital immer wieder sein äußeres Erscheinungsbild. Die größte Veränderung erfolgte im 21. Jahrhundert: Der alte Standort in der Innenstadt wurde aufgegeben. Laut Johannes Laschinger existieren zwei Seniorenheime, in denen die alten Namen fortleben: das 2001 eröffnete Heilig-Geist-Stift und das 2011 eingeweihte Bürgerspital-Seniorenzentrum an der Schlachthausstraße. Beide seien Bestandteile der Bürgerspitalstiftung. "Damit sind wir in der Gegenwart angekommen", so der Archivar. (san)

Ihren 700. Geburtstag darf die Bürgerspitalstiftung getrost feiern. Denn laut Archivdirektor Dr. Johannes Laschinger gibt es nur wenige Einrichtungen, die ein so hohes Alter haben und damit auf eine so reiche Geschichte zurückblicken können. Gestern Nachmittag hielt er im Bürgerspital, das sich seit 8. Oktober 2011 an der Schlachthausstraße befindet, einen Vortrag zur Geschichte des Spitals. Damit bestritt der Leiter des Stadtarchivs den Auftakt zu einer Reihe von Veranstaltungen zum 700. Geburtstag."Das ist schon ein schönes, stolzes Alter", befand auch Renate Rauch, die das Seniorenzentrum leitet. Bürgermeister Martin Preuß pflichtete ihr bei. Von Tradition sei heutzutage schon die Rede, wenn etwas zum fünften oder zehnten Mal abgehalten werde. "700 Jahre Bürgerspitalstiftung in Amberg, das ist schon eine echte Tradition. Darauf können wir alle ein bisschen stolz sein." Im Stadtarchiv befindet sich sozusagen die Geburtsurkunde des Spitals, erklärte Laschinger. Dieses Diplom von Ludwig dem Bayern datiert vom 22. April 1317 und wurde in Regensburg ausgefertigt. "Somit kennen wir das genaue Gründungsdatum des Amberger Spitals." Die Stadt verdankte Ludwig dem Bayern zahlreiche Privilegien. 1310 bestätigte er Amberg das Stadtrecht, acht Jahre später verpflichtete er alle Hausbesitzer dazu, die Stadtsteuer zu entrichten. 1328 gewährte der Monarch den Kaufleuten Zollfreiheit an allen bayerischen Zollstätten zu Wasser und zu Land.Ein Spital stiftete er den Bürgern im Jahre 1317. Zeitlich ordnete Laschinger diese Schenkung in die zweite Welle der Spitalgründungen ein. Sie erfolgte ein Jahr nach dem Bürgerspital in Würzburg und 22 Jahre vor dem Heilig-Geist-Spital in Nürnberg. Doch alleine die Zuneigung zu Amberg war nicht ausschlaggebend. "Für Ludwig standen die Ehre Gottes und sein eigenes Seelenheil sowie das seiner Vorfahren im Vordergrund der Schenkung."Laschinger skizzierte kurz die Aufgaben der Spitäler: Sie dienten nicht bloß zur Versorgung von arbeitsunfähigen Alten und zur Pflege von Kranken, sondern auch zur Aufnahme von Verwahrlosten, Verwaisten und Findelkindern. Für die Bewohner gab es nicht nur Kost und Logis, sondern auch geistliche Betreuung. Ludwig der Bayer hatte bereits in der Gründungsurkunde die Amberger zu Stiftungen für das von ihm gegründete Spital aufgefordert. Wie der Archivdirektor ausführte, stammte die erste große und urkundlich nachweisbare Schenkung von Albrecht Gebenback im Jahre 1357. Motive seien stets die Sorge der frommen Stifter um ihr Seelenheil gewesen. Laschinger beleuchtete auch die Bewohner, zumeist Pfründner genannt.Die Bedeutung der Pfründe erklärte Laschinger so: Gemeint sind dabei die dem Aufgenommenen von der Anstalt "regelmäßig auf Dauer gewährten Reichnisse in Wohnung und Unterhalt". Der Kauf einer reichen Pfründe habe sich vor allem in einer besseren Unterbringung niedergeschlagen. So habe der Büttner Hanns Seydl für sich und seine Frau für 280 Gulden zwei Pfründen "in ein besonder herberg" erworben. Gemeint war damit ein Einzelzimmer. Laschinger erklärte auch, wieviel Geld die 280 Gulden damals waren: "Das war das Jahresgehalt eines kurfürstlichen Beamten." Laschinger stellte die 1540 erlassene Speiseordnung vor (täglich zwei Mahlzeiten: morgens Suppe, Fleisch und Kraut, abends Heidelbrei oder wieder Fleisch und Suppe; Fasttage mittwochs, freitags und samstags; täglich eine Maß Bier und wöchentlich einen Laib Brot).Den Senioren gefiel Laschingers Ausflug zu den Anfängen des Bürgerspitals. Jetzt dürfen sie sich schon auf die nächste Veranstaltung freuen: Am 2. Februar gibt's für sie das traditionelle Lichtmess-Seidl, wie Heimleiterin Renate Rauch ankündigte.