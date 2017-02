So schwer fiel der Jury die Entscheidung beim Vorlesewettbewerb selten. "Das Niveau war mit Abstand höher als in den vergangenen Jahren", sagte Bettina Weisheit, Leiterin der Stadtbibliothek, die den Regionalentscheid auch 2017 wieder veranstaltete. Gemeinsam mit Bürgermeisterin Brigitte Netta und Brigitte Müller, Inhaberin der gleichnamigen Buchhandlung, bildete sie das Entscheidungsgremium.

Eltern wecken Leselust

"Hauchdünnes" Jury-Urteil

Der Weg nach Berlin Das Bundesfinale des 58. Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels findet am 22. Juni in Berlin statt. Um es dorthin zu schaffen, müssen sich die Sechstklässler in verschiedenen Etappen durchsetzen. Zunächst stehen Klassen- und Schulentscheide an. Dann werden die Sieger auf Stadt- und Bezirksebene ermittelt, bevor es zum bayerischen Landesentscheid geht. Dessen bester Vorleser reist zum Finale aller Länder. Mit rund 600.000 Teilnehmern jährlich ist der Vorlesewettbewerb Deutschlands größte Leseförderaktion. (wih)

In zwei Runden traten die Sechstklässlerinnen Sophie Schuller (Volksschule Ammersricht), Maria Erven (Erasmus-Gymnasium), Doreen-Tina Ullmann (Luitpoldschule), Marlis Cordts (Max-Reger-Gymnasium), Viktoria Hummel (Gregor-Mendel-Gymnasium), Jasmin Raabe (Dr.-Johanna-Decker-Realschule), Julia Dietz (Decker-Gymnasium) und der einzige Junge, Luis Frühwirth (Schönwerth-Realschule) an."Ihr alle seid schon Sieger, ihr konntet euch den ersten Platz in eurer Schule sichern", lobte Bürgermeisterin Brigitte Netta zu Beginn alle Teilnehmer und dankte den Eltern. Sie hätten in ihren Kindern die Begeisterung für Bücher geweckt. Im ersten Durchgang mussten die Schüler drei bis vier Minuten aus einem mitgebrachten Buch vortragen. Fantasy, Krimi, Abenteuer - gebannt lauschten die Zuhörer den ausgewählten Textstellen. Als die Zeit abgelaufen war, wurden die Kinder von Philipp Maaß von der Stadtbibliothek unterbrochen. Nachdem alle acht Teilnehmer an der Reihe waren, beriet sich die Jury. Die Vorleser konnten 15 Minuten durchatmen, bevor sie sich an den Fremdtext wagen mussten. Maaß wählte das Buch "Knietzsche und das Hosentaschen-Orakel" von Anja von Kampen. Beginnend bei Seite eins, musste nacheinander jeder zwei Minuten daraus vorlesen.Mit einem laut Jury-Urteil "sehr anspruchsvollen Text in der ersten Runde" konnte Maria Erven in der ersten Runde "hauchdünn" überzeugen. Die Erasmus-Gymnasiastin las aus einem ihrer Lieblingsbücher vor: "Aquamarin" von Andreas Eschbach. Die Zwölfjährige hatte das Buch ausgewählt, weil sie es "sehr schön" und "faszinierend" findet. Begeistert war die Jury, weil "alle Kinder so packend vorgelesen haben".Brigitte Netta überreichte den acht Teilnehmern eine Urkunde und das Buch, aus dem sie in der zweiten Runde rezitieren mussten. "Damit alle die Geschichte zu Ende lesen können. Gibt ja nix Schlimmeres, als ein Buch anzufangen und dann nicht zu wissen, wie es endet." Maria Erven durfte sich zudem als weiteren Preis über "Die höchst wundersame Reise zum Ende der Welt" von Nicholas Gannon freuen."Viel Glück" und "herzlichen Glückwunsch" tönte es Maria nach der Siegerehrung von den anderen Vorlesern entgegen. Als Unterstützung hatte sie ihre Klassenkameraden und ihre Mutter dabei. Marias Fazit: "Ich bin aufgeregt, aber ich freue mich auf den Bezirksentscheid." Der Termin dafür steht noch nicht fest. Aber der Ausrichter - der Kreisjugendring Neustadt an der Waldnaab.