Wenn auch von den sowjetischen Machthabern in Moskau kritisch betrachtet und nur geduldet - Deutsch gesprochen wurde in den 30er-Jahren, als Maria Kemer, die am Donnerstag ihren 90. Geburtstag feierte, die Schule besuchte. Überhaupt war deutsche Kultur im Wolgagebiet angesagt.

Am 26. Januar 1927 kam die kleine Maria in Huck zur Welt, ein kleiner Ort nahe der Stadt Balsar. Die Jubilarin war die Älteste von vier Geschwistern. In ihrem Heimatort besuchte sie die Schule. Knapp 14 Jahre war das Mädchen alt, als seine Familie von den Sowjetbehörden Hals über Kopf nach Kasachstan zwangsweise umgesiedelt wurde. Als Dreherin arbeitete die heute 90-Jährige während des Krieges in der Rüstungsindustrie, später in einer Fabrik, in der Haushaltsgeräte produziert wurden. 1950 heiratete sie den Kraftfahrer Johannes Kemer. Im Laufe der Jahre kamen vier Kinder zur Welt, in den weiteren Jahrzehnten noch sieben Enkel und schließlich sieben Urenkel.Seit 1975 ist Maria Kemer Witwe. Viel Bürokratie war notwendig, aber 1993 gestatteten die russischen Behörden die Ausreise nach Deutschland. Zwölf Familienmitglieder fanden nahe Kiel kurzfristig eine Bleibe, dann für ein Monat in einem Hotel in Arach im Bayerischen Wald, bevor sie alle endgültig nach Amberg ziehen konnten. Die Jubilarin wohnt alleine im Eisbergviertel, wird aber von Angehörigen unterstützt. Gerne beschäftigte sich Maria Kemer mit Handarbeit. Ihre Kuchenbackkunst soll legendär sein.Bevor Bürgermeister Martin Preuß die Grüße des Oberbürgermeisters übermittelte, gratulierte Pfarrer Joachim von Kölichen für die Paulanergemeinde. Über den Ehrenkrug von Amberg freute sich die Jubilarin, aber viel mehr noch darüber, dass sie die Stadt nicht vergessen hat.