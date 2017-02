"Notes of Europe" heißt ein Erasmus+-Projekt, in das auch das Max-Reger-Gymnasium (MRG) eingebunden ist. Die Sprache der Musik soll dabei den interkulturellen Dialog wesentlich erleichtern. Von Montag, 20., bis Mittwoch, 22. Februar, findet am MRG das nächste Treffen mit 26 Gästen aus acht anderen Schulen statt. Nachdem bereits mehr als die Hälfe der Projektlaufzeit vergangen ist, zielen diese drei Tage laut einer Mitteilung der Schule darauf ab, eine vorläufige Bilanz zu ziehen und die Planungen für die noch ausstehenden Treffen mit Partnern aus Litauen, Estland und Großbritannien voranzutreiben. Zudem geht es um das Projektfinale, das im Mai 2018 in Italien auf dem Programm steht.

Dazu ein Konzert

Oberpfälzer Komponisten

Da ein Schwerpunkt von "Notes of Europe" auf der Musik liegt, ist während der Besuchstage auch ein Konzert geplant. Beginn ist am Dienstag, 21. Februar, um 19 Uhr im Kongregationssaal. Vorgesehen sind Auftritte des Orchesters und Chors. Auch verschiedene Ensembles sollen an dem Abend musikalische Akzente setzen. Die Auswahl der Komponisten zielt laut dem Schreiben auf das Thema Europa. Den Beginn macht die bekannte Eurovisions-Melodie, ursprünglich als Prelude im Te Deum von Jean-Marie Charpentier komponiert (Blechbläser-Ensemble). Ein Cello-Konzert von Joseph Haydn (MRG-Orchester) folgt als nächster Programmpunkt. Danach bringt das Querflötenensemble den berühmten Kanon von Johann Pachelbel zu Gehör, einem Nürnberger Komponisten der Barockzeit. Ein wenig aus der Reihe fällt Komponist Alexander Glasunow (Sax-Reger-Ensemble).Das Streichquartett spielt den ersten Satz des "Amerikanischen Streichquartetts" des tschechischen Komponisten Antonin Dvorak. Der Chor bietet ein Werk des zeitgenössischen amerikanischen Komponisten Morten Lauridsen. Zum Schluss ist ein Werk des barocken Engländers Henry Purcell zu hören (Blechbläser). Nicht zu vergessen sind die großen Oberpfälzer Komponisten: ein Chorlied von Max Reger, dem Namensgeber der Schule. Vor dem "Trumpet Tune" führt das Orchester eine Symphonie von Christoph Willibald Gluck auf, einem Komponisten der Vorklassik, geboren bei Beilngries.