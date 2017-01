Mit Gesundheitsthemen im Gespräch zu bleiben - diese Intention steht hinter dem Gesundheitsforum, das die Volkshochschule Amberg in Zusammenarbeit mit dem Klinikum im Großen Saal des Rathauses veranstaltet - an drei Dienstagen, jeweils um 19.30 Uhr. Führende Mediziner des Klinikums referieren bei freiem Eintritt für jedermann.

Viel schonender

Den Auftakt machen am Dienstag, 7. Februar, Dr. Georg Brugger, Leitender Oberarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie am Klinikum, und Oberarzt Alexander Worm, Facharzt für Kinderchirurgie. Ihr Thema: "OP durchs Schlüsselloch - Leistenbruchoperation bei Kindern und Erwachsenen". Ein Leistenbruch entsteht durch eine angeborene Schwachstelle im Leistengewebe, die sich mit der Zeit vergrößert und für Betroffene sehr schmerzhaft sein kann. Mehr als 200 000 dieser Brüche werden jedes Jahr in deutschen Kliniken operiert. Die gute Nachricht ist, dass diese Operationen mittlerweile minimalinvasiv, also mit sehr kleinen Schnitten, durchgeführt werden können. Diese sogenannte Schlüsselloch-Chirurgie ist die schonende Alternative zur offenen Operation, weil durch sie fast kein Gewebe verletzt wird und keine Nerven durchtrennt werden müssen."Das Gefäßzentrum stellt sich vor" heißt es am Dienstag, 14. Februar. Oberarzt Saman Djamil, Leiter des Gefäßzentrums am Klinikum, informiert dabei über die Einrichtung.Am letzten Veranstaltungstag berichtet Prof. Dr. Volkher Engelbrecht, Chefarzt des Instituts für diagnostische und interventionelle Radiologie am Klinikum St. Marien, unter dem Titel "Vom Nierenstein bis zum Prostatakarzinom" über die radiologische Bildgebung in der Urologie. Die hat sich in den vergangenen 20 Jahren entscheidend weiterentwickelt. Wie immer ist die abschließende Fragerunde ein wichtiger Teil aller drei Abende.