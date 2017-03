Am Donnerstag gegen 21.15 Uhr ereignete sich au dem Kaiser-Wilhelm-Ring ein Unfall mit mehreren verletzten Personen.

Eine Frau aus dem Landkreis Schwandorf wollte mit ihrem mit vier Personen besetzten Mazda von der Sulzbacher Straße kommend links in den Kaiser-Wilhelm-Ring abbiegen. Dabei übersah sie einen VW Golf eines Ambergers, der auf dem Kaiser-Wilhelm-Ring unterwegs war. Der Golf traf den Mazda auf der Beifahrerseite und schleuderte das Fahrzeug herum. Nachdem er ein Verkehrsschild umgeknickt hatte, kam er auf einer Verkehrsinsel zum Stehen. Alle Fahrzeuginsassen wurden am Unfallort durch den Rettungsdienst versorgt und mit Verletzungen ins Klinikum Amberg eingeliefert. Nach Angaben der Polizei vor Ort entstand ein Schaden an beiden Fahrzeugen von rund 30 000 Euro. Mehrere Rettungsfahrzeuge sowie die Feuerwehr Amberg waren im Einsatz. Für ungefähr zwei Stunden war der Verkehr im Kreuzungsbereich behindert.