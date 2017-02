Erst verbale Anzüglichkeiten, dann grapschte ein amtsbekannter 29-Jähriger zu. Das sollte ihm nicht gut bekommen. Denn die unsittlich angegangene Mietwagenfahrerin (34) wusste sich zu wehren. Reflexartig, so die Polizei, knallte sie dem Angreifer kurzerhand eine, wurde aber nochmals angegriffen, indem der Mann sie mehrfach von hinten an den Haaren zog.

Aufgenommen hatte die Chauffeurin den 29-jährigen zusammen mit zwei Kumpels am Samstag gegen 23.30 Uhr. Das Trio wollte von der Regensburger in die Friedrich-Ebert-Straße gefahren werden. Schon während der Strecke kam es zu anzüglichen Bemerkungen, gab die Frau später an. Am Ziel angekommen, ereignete sich der sexuell motivierte Übergriff.Nachdem der Mann von der Frau abgelassen hatte, flohen die Drei. Die Mietwagenfahrerin alarmierte die Polizei, und wenig später konnte der Verdächtige nach einer Fahndung noch in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. Damit nicht genug. Eine Durchsuchung des 29-Jährigen, der etwas mehr als zwei Promille im Blut hatte, förderte eine geringe Menge an Betäubungsmitteln zutage. Den Rest der Nacht musste er in der Ausnüchterungszelle verbringen. Neben der sexuellen Belästigung werden deshalb noch Strafanzeigen, wegen Körperverletzung und eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz hinzukommen.